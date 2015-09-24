Çocuk ve gençlerde miyopluk hızla artıyor



Almanya’da yapılan araştırmalar, çocukların ve gençlerin uzağı görme yeteneğinin gittikçe azalmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Bilgisayar başında oturmak ve gün ışığına çıkmamak miyopluğu tetikliyor

Freiburg Üniversitesi Kliniği Çocuk Göz Hastalıkları bölümünde görevli Profesör Wolf A. Lagreze, “Önümüzdeki yıllar içinde miyop çocuk ve gençlerin sayısında artış olacağından yola çıkıyorum” diye konuşuyor. Nitekim uzmanlar gittkçe artan sayıda çocuk ve gencin ya numaralı gözlük, ya da lens taktıklarına işaret ediyor.

Daha şimdiden eski dönemlere kıyasla daha çok sayıda genç insanın miyopluktan muzdarip olduğu da belirtiliyor. Yapılan araştırmanın sonucuna göre uzun süreyle bilgisayar başında oturmak ve gerektiği kadar gün ışığına çıkmamak görme bozuklarına yol açan etkenler arasında.

'Gün ışığının miyopluğu önleyen etkisi var'

Uzaktaki objeleri net görememe hastalığı olan miyopluk, göz bebeğinin aşırı şekilde uzaması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu da özellikle 6-18 yaş grubunda, yani cep telefonlarından ve bilgisayarlardan uzak tutulmaları çok güç olan yeni yetişmekte olanlarda görülüyor. Bu alanda yapılan araştırmalar, gün ışığının miyopluğu önleyen etkisi olduğunu gözler önüne seriyor. Parlak ışığın büyük bir olasılıkla vücudun salgıladığı Dopamin maddesi yardımıyla gözbebeğinin uzamasını azalttığı tahmin ediliyor. Profesör Lagreze, kendisine gelen ailelere, “Çocuklarınızı günde bir-iki saatliğine mutlaka açık havaya oynamaya, ya da spor yapmaya gönderin” tavsiyesinde bulunuyor.

Avrupa'daki 25-29 yaş grubunun nernedeyse yarısına yakını miyop

European Eye Epidemiology Consortium adlı kuruluşun verilerine göre şu anda Avrupa’da 25-29 yaş grubundakilerin yüzde 47’sinde miyopluk var. Avrupa çapında çocuk ve gençlerde bu konuda yapılmış ayrıntılı bir çalışma bulunmuyor.

Çin'deki üniversiteli gençlerin yaklaşık yüzde 90'ını gözlük takıyor

Asya'da ise miyopluk daha da büyük bir sorun oluşturuyor. Güney Kore'de 19 yaş grubundakilerin yüzde 96'sından fazlasında hafif derecede, her beş kişiden birinde ise eksi 6 diyoptriye kadar varan ağır miyopluk saptanmış. Çin'deki bir araştırma ise bu ülkedeki yüksekokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 90'ının gözlük takmak zorunda olduğunu gösteriyor. Tayvan'da yapılan bir araştırmaya göre de bu ülkedeki çocukların yaklaşık yüzde 84'ü miyop.