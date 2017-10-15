Çocuk Tiyatroları perdelerini açıyor; başkentte nerede, ne var?

Sonbaharla birlikte çocuk dünyasını sanatla buluşturmak isteyen tiyatrolar Ekim ayında perdelerini açıyor. Çocuklar için neredeyse her yaşa uygun tiyatro oyunları dikkat çekiyor. Yaratıcılıklarını artırmak için atölyeler de çocukları bekliyor. İşte Ankara’da ekim ayında izlenebilecek oyunlar:

“Tiyatro Makinesi”

Devlet Tiyatroları’nın ekim ayı sahnesinde üç çocuk oyunu Akün, Şinasi ve Küçük Tiyatro’da sahnelenecek. 5 yaş üzeri için 2 perdelik ‘ Makine’ oyunu 19-22 ve 26 Ekim tarihleri Akün Sahnesi’nde çocukları bekliyor olacak. Oyunun konusu şöyle:

“Bir gün küçük bir tiyatro kumpanyası, yeni bir sahneye gelir. Burada dev bir tiyatro makinası ve yaratıcısı mucit ile karşılaşırlar. Mucit, yarattığı tiyatro makinası ve robotları ile gerçek oyuncular gibi tiyatro yapabileceğini iddia etmektedir. Ancak kumpanya oyuncuları, hayal kurmadan hiçbir şekilde tiyatro yapılamayacağını ve robotların da asla oyuncu olamayacaklarını söylerler.”

“Arkadaş” Şinasi Sahnesi’nde

5 yaş ve üzeri için sahnelenen ‘Arkadaş’ adlı oyun 25-27-31 Ekim tarihlerinde çocuklarla buluşuyor. 45 dakikalık oyunda “Bir sokak köpeği ve bir çocuk ve onların tanışıp arkadaş olma hikayesini anlatıyor”.

Alice Harikalar Diyarında

Küçük Tiyatro’da 27 ve 31 Ekim tarihlerinde çocuklarla buluşacak Alice Harikalar Diyarında oyunu, “ tavşan deliğinden geçen Alice, kendini fantastik bir dünyada bulur. Alice’nin başına gelen tuhaf olaylar yoluyla, yetişkin dünyasının bir çocuğun gözünden ne kadar saçma göründüğünü izleriz”. Devlet Tiyatroları oyunda ‘blacklight’ kullanıldığını, nörolojik rahatsızlığı olanların izlemesi uygun olmadığı notu düşmüş.

Tiyatro Pembe Kurbağa’dan çocuk oyunları

Ankara Büklüm Sokakta bulunan Tiyatro Pembe Kurbağa 28 Ekim tarihinde 3-10 yaş arası ‘Kardan Adam ile Kartanesi’ müzikli oyunu sahneleyecek. Figen Çakmaklı’nın yazdığı, Ali Nihat Yavşan’ın yönettiği oyunda, Ali Nihat Yavşan, Gülşah Çatmakoğlu, Öykücan Yavşan, Duru Yavşan, Asal Çapar ve Derin Ündeş rol alıyor.

Oyunun konusu şöyle:

“Kış gelmiş, kar yağmış. Çocuklar sevinç çığlıklarıyla kartopu oynayıp Kardan Adam yapmaya başlamışlar. Kardan Adam yapıp bitirince de başka oyunlara dalmışlar. Kardan Adam gün boyu çocukları izlemiş. Akşam olup da çocuklar evlerine girince yalnızlıktan sıkılmış. Çevredeki evlere bakıp bakıp iç çekmiş. Akşamları, çocuklarla onların evlerinde olmayı dilemiş. Ama bunu yalnızca Kar Perisi gerçekleştirebilirmiş.

Benim Güzel Yatağım

29 Ekim’de ‘ Benim Güzel Yatağım’ çocuklarla buluşacak. 0-3 yaş gurubu çocuklar için sergilenen oyun minik köpek Neşeli’nin başından geçenleri anlatıyor.

Cumba Çocuk Atölyesi

Cumba Çocuk Atölyesi 18-36 ay çocukların gelişimlerine uygun duyusal ve bilişsel aktivitiler de var. Cumartesi ve Pazar günleri atölyelerinde sanat faaliyetleri yapılıyor. 3yaş artı, 4 yaş artı çocuklar için yaratıcılıklarını artıran ahşap boyamadan çanta tasarıma kadar etkinlikler yer alıyor. Buna göre,

-Kil Atölyesinde, çamur ile şekillendirme ve boyama yapılmaktadır.

-Çizim Atölyesinde, birebir çizim dersi verilmektedir.

-Ebru Atölyesinde, ebru ile tanışma ve ilk desenler öğrenilmektedir.

-Boyama Atölyesinde, ahşap ve seramik boyama yapılmaktadır.

-Ebeveynli Oyun Grubunda, 18-36 ay çocukların gelişimlerine uygun duyusal ve bilişsel aktiviteler yapılmaktadır.

-Tasarım Atölyesinde, çocukların hayal güçlerine göre şekillenen tablo, çanta tasarımları yapılmaktadır.

Atölye ücretleri 35 ila 50 TL olarak değişiyor.