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Yaşam

Çocuk şenliği başladı

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan ülkelerden gelen çocuklar, İzmir Konak Meydanı'nda danslarından örnekler sundu.

18 Nisan 2009 03:00

TRT'nin bu yıl 31'incisini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan ülkelerden gelen çocuklar, İzmir'deki Konak Meydanı'nda geleneksel danslarından örnekler sundu.

İzmir Valiliği önünde kurulan platformda, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Kore Cumhuriyeti, Gürcistan, Hollanda, Filistin, Karadağ, Meksika, Japonya, Liberya, Kırgızistan, Hırvatistan, Beyaz Rusya, Mısır, KKTC, Makedonya, Rusya Federasyonu Hakas Cumhuriyeti, Tayland, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Pakistan, İspanya, Nijer, Tacikistan, Finlandiya, Slovenya, Romanya ve Almanya'dan gelen çocuklar gösteri yaptı.

Filistinli çocukların ellerinde renkli uçurtmalarla şarkı söylediği şenlikte, Japon çocuklar Uzak Doğu sporlarını sembolize eden bir gösteri sergiledi. Hollandalı çocuklar da rap yaptı.

Şenlikte, Hepsi Grubu da şarkılarını seslendirdi.

60 ülkeden 950 çocuğun katıldığı şenlik kapsamında yarın da diğer ülkelerin çocukları Konak Meydanı'nda sahne alacak.

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