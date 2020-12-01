Çocuk şarkıları ve feminist şarkı sözleriyle biliniyordu; Fransız sanatçı Anne Sylvestre 86 yaşında hayatını kaybetti

Fransız müziğinin yetenekli isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı Anne Sylvestre, 86 yaşında hayatını kaybetti. Çocuklar için yaptığı müzikal parçalarından, kadın haklarını savunan şarkı sözlerine, Sylvestre, Fransız müziğinin sembol isimlerindendi.
Slyvestre, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te Bataclan konser salonunda yaşanan terör saldırısında torununu kaybetmişti. Paris'te üç farklı yerde düzenlenen terör saldırıları "Fransa tarihinin en ağır saldırılarından biri" olarak nitelendirilmişti.