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Kültür-Sanat

Çocuk şarkıları ve feminist şarkı sözleriyle biliniyordu; Fransız sanatçı Anne Sylvestre 86 yaşında hayatını kaybetti

Sylvestre, Paris'te 2015 yılında yaşanan Bataclan terör saldırısında torununu kaybetmişti

01 Aralık 2020 16:18

Fransız şarkı sözü yazarı ve şarkıcı feminist sanatçı Anne Sylvestre, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız müziğinin yetenekli isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı Anne Sylvestre, 86 yaşında hayatını kaybetti. Çocuklar için yaptığı müzikal parçalarından, kadın haklarını savunan şarkı sözlerine, Sylvestre, Fransız müziğinin sembol isimlerindendi. 

Sylvestre, "Fabulettes" isimli albümünde çocuklar için hikâyeler anlatmıştı. 

Slyvestre, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te Bataclan konser salonunda yaşanan terör saldırısında torununu kaybetmişti. Paris'te üç farklı yerde düzenlenen terör saldırıları "Fransa tarihinin en ağır saldırılarından biri" olarak nitelendirilmişti. 

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