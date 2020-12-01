Çocuk şarkıları ve feminist şarkı sözleriyle biliniyordu; Fransız sanatçı Anne Sylvestre 86 yaşında hayatını kaybetti

Fransız şarkı sözü yazarı ve şarkıcı feminist sanatçı Anne Sylvestre, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız müziğinin yetenekli isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı Anne Sylvestre, 86 yaşında hayatını kaybetti. Çocuklar için yaptığı müzikal parçalarından, kadın haklarını savunan şarkı sözlerine, Sylvestre, Fransız müziğinin sembol isimlerindendi.

Sylvestre, "Fabulettes" isimli albümünde çocuklar için hikâyeler anlatmıştı.