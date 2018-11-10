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Yaşam

Çocuk parkında tüfekle kuş avladı

Antalya'da çocuk parkında tüfekle kuş avlayan kişi aranıyor

10 Kasım 2018 20:25

Antalya'da bir kişi, insanların spor yaptığı, çocukların oyun oynadığı parkta susturucu takılmış tüfekle kuş avladı. Antalyalılar olaya tepki gösterirken, Antalya polisi ise kuş avlayan kişiyi arıyor.

Çocuk parkında onlarca kez ateş açtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi aracının kaputuna yaslanarak susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuşu vurdu. Görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi. Etrafındakilere aldırmadan defalarca tüfeğini ateşleyen saldırgan, öldürdüğü kuşları arabasına koyarak hızla parktan uzaklaştı.

 

Antalya polisi ateş açan kişiyi arıyor. (DHA)

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