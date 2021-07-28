Çocuk mülteci Amal, 'dev bir kukla' olarak Gaziantep'ten Birleşik Krallık'a uzanacak göç yolculuğuna başladı

T24 Yaşam
'The Walk' – 'Yürüyüş' projesi, Küçük Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık'a uzanan dört ay sürecek yolculuğunu kapsıyor. Küçük Amal, annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 8 bin kilometre yol kat edecek ve 3 Kasım 2021 tarihine kadar ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından halka açık, kültür ve sanat etkinlikleri eşliğinde yoluna devam edecek.
Milyonlarca genç mültecinin hikâyesine ışık tutması amaçlanan projede sekiz ülkeden geçecek olan Küçük Amal, güzergâhı boyunca şehir merkezlerinde, kasabalarda ve köylerde düzenlenecek yüzlerce kültürel etkinlikle Birleşik Krallık'a doğru adım atacak.
Walk with Amal nasıl başladı?
Çocuk mülteci olan Amal'ın hikâyesi Good Chance Tiyatrosu'nun ödüllü oyunu 'The Jungle - Orman'la başladı. Eleştirmenlerden tam not alan oyun, Good Chance'in kurucuları Joe Murphy ve Joe Robertson'ın 2015 yılında Fransa Calais'ta kurdukları ilk 'Umut Tiyatrosu'nda karşılaştıkları öykülere dayanıyor.
Küçük Amal; Calais kampında ailelerinden ayrı düşmüş, refakatsiz yüzlerce çocuk mültecinin temsili olan bir karakter olarak The Jungle'da ortaya çıktı. Küresel bir diyaloğa ve ortak insanlık değerlerine değinen The Jungle'ın başarısını takiben Good Chance ekibi, Küçük Amal'in söyleyecek daha çok sözü olduğunu düşünerek yola çıktı.
The Jungle (Orman) ile yakaladıkları olağanüstü başarının ardından Good Chance, dünyaca ünlü War Horse (Savaş Atı) yaratıcıları Handspring Kukla Kumpanyası işbirliğinde bugüne kadarki en özel çalışmaları olduğunu söyledikleri 'Yürüyüş'ü, Amir Nizar Zuabi'nin sanat yönetmenliğinde, mültecileri destekleyen, gezici sanat ve umut festivali olarak planlandı.
Amal, Gaziantep'ten yola çıkarken
Fotoğraf: İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Bugüne kadar girişilmiş en iddialı kamusal sanat etkinliklerinden biri olduğu söylenen 'The Walk' - 'Yürüyüş' projesi ekibi tarafından, yerel proje ortaklarıyla işbirliği içinde tasarlanan tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. İzleyiciler, Küçük Amal'ın yolculuğunu çevrimiçi ve sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilecek ve kendi bölgelerinde gerçekleşecek yerel etkinliklere de katılabilecekler. Detaylı bilgi için: walkwithamal.org
'Yürüyüş'ün Türkiye ayağında gerçekleşecek etkinliklerini takip etmek içn TIKLAYIN
Projenin Türkiye'deki katılımcıları
- Açık Stüdyo
Adalya Vakfı Engelsiz Kafe
Adana Büyükşehir Belediyesi
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı
Al Farah Çocuk Koroları
Ali Haydar Bozkurt
Ali Kemal Ertem
Antalya Muratpaşa Belediyesi
AZ Celtic Films
Bahar Nihal Ersözlü
Balconnection
Batool Mohammed / OM.EL BEAT
BKM, Besiktas Kultur Merkezi
Cansu Pelin İşbilen
Çeşme Belediyesi
Darağaç
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Douzan Sanat ve Kültür
Döndü Can
Duygu Etikan
Eğitim Reformu Girişimi (ERI)
Fatih Gençkal
Flint Culture
Gate of Sun
Gazişehir Tiyatro Festivali
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Geniş Açı Proje Ofisi
Göç Eden Sarıkeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği
Hayalicinas Tiyatrosu
İzmir Uluslararası Kukla Günleri
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
İzmir Büyükşehir Belediyesi
K2 Güncel Sanat Merkezi
K2 Urla Nefes Alanı – K2UNA
Karam Vakfı - Karam House
Karantina
Kırkayak Kültür
Kısa Film Yönetmenleri Derneği
Kültürhane
Maquis Projects
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Nefes Müzik Okulu
NomadMind
Nüzhet Türker
Rast Minus Tasarım Kolektifi
Recep Tuna
Remote Theater Project
SADA Kadın Kooperatifi
Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi
Selçuk Belediyesi
SGDD-ASAM
Şafak Ersözlü
Şermin Dinç
Tarsus Belediyesi
Tarsus Kent Konseyi
Tarsus Slow Food
Tevfik Dinç
Tiyatro4
Toplum İçin Yenilik ve Yardım Derneği
Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali (2YKFF)
Ümit Temurçin
Yaren Kooperatifi