Çocuk mülteci Amal, 'dev bir kukla' olarak Gaziantep'ten Birleşik Krallık'a uzanacak göç yolculuğuna başladı

T24 Yaşam

'The Walk' – 'Yürüyüş' projesi, Küçük Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık'a uzanan dört ay sürecek yolculuğunu kapsıyor. Küçük Amal, annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 8 bin kilometre yol kat edecek ve 3 Kasım 2021 tarihine kadar ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından halka açık, kültür ve sanat etkinlikleri eşliğinde yoluna devam edecek.

Milyonlarca genç mültecinin hikâyesine ışık tutması amaçlanan projede sekiz ülkeden geçecek olan Küçük Amal, güzergâhı boyunca şehir merkezlerinde, kasabalarda ve köylerde düzenlenecek yüzlerce kültürel etkinlikle Birleşik Krallık'a doğru adım atacak.

Walk with Amal nasıl başladı?

Çocuk mülteci olan Amal'ın hikâyesi Good Chance Tiyatrosu'nun ödüllü oyunu 'The Jungle - Orman'la başladı. Eleştirmenlerden tam not alan oyun, Good Chance'in kurucuları Joe Murphy ve Joe Robertson'ın 2015 yılında Fransa Calais'ta kurdukları ilk 'Umut Tiyatrosu'nda karşılaştıkları öykülere dayanıyor.

Küçük Amal; Calais kampında ailelerinden ayrı düşmüş, refakatsiz yüzlerce çocuk mültecinin temsili olan bir karakter olarak The Jungle'da ortaya çıktı. Küresel bir diyaloğa ve ortak insanlık değerlerine değinen The Jungle'ın başarısını takiben Good Chance ekibi, Küçük Amal'in söyleyecek daha çok sözü olduğunu düşünerek yola çıktı.

The Jungle (Orman) ile yakaladıkları olağanüstü başarının ardından Good Chance, dünyaca ünlü War Horse (Savaş Atı) yaratıcıları Handspring Kukla Kumpanyası işbirliğinde bugüne kadarki en özel çalışmaları olduğunu söyledikleri 'Yürüyüş'ü, Amir Nizar Zuabi'nin sanat yönetmenliğinde, mültecileri destekleyen, gezici sanat ve umut festivali olarak planlandı.





Fotoğraf: İstanbul Kültür Sanat Vakfı





Bugüne kadar girişilmiş en iddialı kamusal sanat etkinliklerinden biri olduğu söylenen 'The Walk' - 'Yürüyüş' projesi ekibi tarafından, yerel proje ortaklarıyla işbirliği içinde tasarlanan tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. İzleyiciler, Küçük Amal'ın yolculuğunu çevrimiçi ve sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilecek ve kendi bölgelerinde gerçekleşecek yerel etkinliklere de katılabilecekler. Detaylı bilgi için: walkwithamal.org

' Yürüyüş'ün Türkiye ayağında gerçekleşecek etkinliklerini takip etmek içn TIKLAYIN

Projenin Türkiye'deki katılımcıları