T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocuk mülteci Amal, 'dev bir kukla' olarak Gaziantep'ten Birleşik Krallık'a uzanacak göç yolculuğuna başladı

#WalkwithAmal: 3,5 metre boyunda bir kukla olan çocuk mülteci 'Küçük Amal', Avrupa kıtasını boydan boya yürümek için yola çıktı

28 Temmuz 2021 18:54

T24 Yaşam

'The Walk' – 'Yürüyüş' projesi, Küçük Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık'a uzanan dört ay sürecek yolculuğunu kapsıyor. Küçük Amal, annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 8 bin kilometre yol kat edecek ve 3 Kasım 2021 tarihine kadar ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından halka açık, kültür ve sanat etkinlikleri eşliğinde yoluna devam edecek.

Milyonlarca genç mültecinin hikâyesine ışık tutması amaçlanan projede sekiz ülkeden geçecek olan Küçük Amal, güzergâhı boyunca şehir merkezlerinde, kasabalarda ve köylerde düzenlenecek yüzlerce kültürel etkinlikle Birleşik Krallık'a doğru adım atacak.

Walk with Amal nasıl başladı?

Çocuk mülteci olan Amal'ın hikâyesi Good Chance Tiyatrosu'nun ödüllü oyunu 'The Jungle - Orman'la başladı. Eleştirmenlerden tam not alan oyun, Good Chance'in kurucuları Joe Murphy ve Joe Robertson'ın 2015 yılında Fransa Calais'ta kurdukları ilk 'Umut Tiyatrosu'nda karşılaştıkları öykülere dayanıyor.

Küçük Amal; Calais kampında ailelerinden ayrı düşmüş, refakatsiz yüzlerce çocuk mültecinin temsili olan bir karakter olarak The Jungle'da ortaya çıktı. Küresel bir diyaloğa ve ortak insanlık değerlerine değinen The Jungle'ın başarısını takiben Good Chance ekibi, Küçük Amal'in söyleyecek daha çok sözü olduğunu düşünerek yola çıktı.

The Jungle (Orman) ile yakaladıkları olağanüstü başarının ardından Good Chance, dünyaca ünlü War Horse (Savaş Atı) yaratıcıları Handspring Kukla Kumpanyası işbirliğinde bugüne  kadarki en özel çalışmaları olduğunu söyledikleri 'Yürüyüş'ü, Amir Nizar Zuabi'nin sanat yönetmenliğinde, mültecileri destekleyen, gezici sanat ve umut festivali olarak planlandı.


Amal, Gaziantep'ten yola çıkarken
Fotoğraf: İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Bugüne kadar girişilmiş en iddialı kamusal sanat etkinliklerinden biri olduğu söylenen 'The Walk' - 'Yürüyüş' projesi ekibi tarafından, yerel proje ortaklarıyla işbirliği içinde tasarlanan tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. İzleyiciler, Küçük Amal'ın yolculuğunu çevrimiçi ve sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilecek ve kendi bölgelerinde gerçekleşecek yerel etkinliklere de katılabilecekler. Detaylı bilgi için: walkwithamal.org

'Yürüyüş'ün Türkiye ayağında gerçekleşecek etkinliklerini takip etmek içn TIKLAYIN

Projenin Türkiye'deki katılımcıları

  • Açık Stüdyo
    Adalya Vakfı Engelsiz Kafe
    Adana Büyükşehir Belediyesi
    Adana Portakal Çiçeği Karnavalı
    Al Farah Çocuk Koroları
    Ali Haydar Bozkurt
    Ali Kemal Ertem
    Antalya Muratpaşa Belediyesi
    AZ Celtic Films
    Bahar Nihal Ersözlü
    Balconnection
    Batool Mohammed / OM.EL BEAT
    BKM, Besiktas Kultur Merkezi
    Cansu Pelin İşbilen
    Çeşme Belediyesi
    Darağaç
    Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Douzan Sanat ve Kültür
    Döndü Can
    Duygu Etikan
    Eğitim Reformu Girişimi (ERI)
    Fatih Gençkal
    Flint Culture
    Gate of Sun
    Gazişehir Tiyatro Festivali
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Geniş Açı Proje Ofisi
    Göç Eden Sarıkeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği
    Hayalicinas Tiyatrosu
    İzmir Uluslararası Kukla Günleri
    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
    İzmir Büyükşehir Belediyesi
    K2 Güncel Sanat Merkezi
    K2 Urla Nefes Alanı – K2UNA
    Karam Vakfı - Karam House
    Karantina
    Kırkayak Kültür
    Kısa Film Yönetmenleri Derneği
    Kültürhane
    Maquis Projects
    Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Nefes Müzik Okulu
    NomadMind
    Nüzhet Türker
    Rast Minus Tasarım Kolektifi
    Recep Tuna
    Remote Theater Project
    SADA Kadın Kooperatifi
    Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi
    Selçuk Belediyesi
    SGDD-ASAM
    Şafak Ersözlü
    Şermin Dinç
    Tarsus Belediyesi
    Tarsus Kent Konseyi
    Tarsus Slow Food
    Tevfik Dinç
    Tiyatro4
    Toplum İçin Yenilik ve Yardım Derneği
    Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali (2YKFF)
    Ümit Temurçin
    Yaren Kooperatifi
The WalkYürüyüşKüçük AmalBirleşik KrallıkGaziantepkukla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24