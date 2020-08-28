Çocuk kitabında cinsel saldırı ifadeleri kullanan Musa Dinç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı

"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında cinsel saldırıyı konu edinen ifadeler kullanan ve hakkında soruşturma başlatılan Musa Dinç tutuklandı.

Yazdığı çocuk kitabında, "Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın. En iyici tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" ifadelerinin sosyal medyada ve gazetelerde gündeme gelmesi üzerine şüpheli Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.