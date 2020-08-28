Çocuk kitabında cinsel saldırı ifadeleri kullanan Musa Dinç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı

"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında cinsel saldırıyı konu edinen ifadeler kullanan ve hakkında soruşturma başlatılan Musa Dinç tutuklandı.
Yazdığı çocuk kitabında, "Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın. En iyici tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" ifadelerinin sosyal medyada ve gazetelerde gündeme gelmesi üzerine şüpheli Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musa Dinç'i evinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Musa Dinç, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kitabı basan Arı Sanat Yayınevi, “Bahsi geçen kitap yazarının editörlüğünde çıkan bir yayın olup 2019’da bu konu üzerine satışa ve dağıtılma kapatılmıştı. Yayın çizgimiz dışında bir yayın olup hataen çıkmış ve sonrasında da satışa kapatılmıştır” dedi ve özür diledi.
TIKLAYIN - Çocuk kitabındaki skandal ifadeler: Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın; en iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!