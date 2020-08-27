Çocuk kitabındaki skandal ifadeler: Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın; en iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!

Musa Dinç tarafından yazılan "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabındaki tecavüz hikâyesi tepki çekti. Tepkiler üzerine kitabın satışının durdurulduğunu açıklayan Yazar, "Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor" dedi.

Kitapta, "Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın. En iyici tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" ifadeleri geçiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan 'Gül ve Düşün' isimli çocuklara yönelik hikâye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer veriliyor.

Tepkiler üzerine kitabın yazarından özür geldi: Kitap satış dışı tutuldu, kalanları imha ettik

Musa Dinç ise sosyal medya hesabından tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan skandal ifadeler: