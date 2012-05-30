Çocuk kanserlerinin gen haritası

ABD Pediyatrik Kanser Genom Projesi, 260 kanser hastasının Genom haritalarının tamamını yayınladı.

Bilimadamları hastalardan herbirinin kanserli ve normal hücreleri arasındaki farkı bularak en ölümcül çocuk kanserlerinin nedenlerini ortaya çıkarmayı planlıyor.

Bilimadamları yayınlayacakları haritaların bir çok araştırmaya hız kazandıracağına inanıyor.



Genetik harita



Nature Genetics adlı dergide yayınlanan araştırma daha şimdiden nadir rastlanan bir göz kanseri çeşidi olan retinoblastoma için yeni bir tedavi geliştirilmesini sağladı.

2010 yılında St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ve Washington Tıp Fakültesi tarafından başlatılan proje özel yatrımcıların yardımları ile yürütülüyor.

Proje çocuklarda görülen beyin sapı ve kan kanserleri ile ilgili de önemli bilgilerin edinilmesini sağladı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Genom Enstitüsü Başkanı Dr Richard Wilson ''Bu çalışma sayesinde bir çok hastanın kanser hücrelerindeki gizli değişimleri gördük. Daha önce kullandığımız yöntemlerle bu bilgilere ulaşmamız olası değildi'' dedi.

Wilson ''Elde ettiğimiz verileri tüm dünyadaki araştırmacılarla paylaşmaktan mutluyuz, umarız bulgularımız sayesinde bu hastalıkların tedavisinde aşama kaydedilir'' dedi.

Cancer Research UK'den Josephine Querido çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Querido ''Çocuk kanserleri üzerine yapılan bu çalışma hastalığa neden olan gen bozukluklarını ortaya çıkarmak için gösterilen evrensel çabanın bir parçacı'' dedi.

Cancer Research UK'de yakın zamanda Uluslararası Genom Konsorsiyum'u dahilinde iki benzer proje başlattı.

Bu projelerde yetişkinlerde görülen prostat ve yemek borusu kanserleri inceleniyor.

Wellcome Trust Sanger Enstitüsü'nde deneysel kanser genetiği bölümü başkanı olan David Adams ''Çocuk kanserleri ile ilgili yayınlanan bu yeni veriler bize çocuklarda kanser gelişiminin yetişkinlerden çok daha farklı olabildiğini gösterdi'' dedi.

Adams ''Bu hatırlanması gereken bir konu. Ve bu çalışma kanser araştırmaları açısından çok önemli bir gelişme'' dedi.

Çocuklarda kanser oldukça nadir görülüyor.

İngiltere'de her yıl sadece 1500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor.

Tüm dünyadan araştırmacılar söz konusu verilere ''The European Genome-phenome Archive'' internet sitesinden ulaşabiliyor.

(BBC Türkçe)