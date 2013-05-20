Çocuk işçilerin çalışma koşullarının düzenlenmesi için kampanya başlatıldı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Oyuncular Sendikası'nın gerçekleştirdiği, birçok kurum, kuruluş ve bakanlığın da destek verdiği 'Bu Sette Çocuk Var' kampanyası sosyal medyada da ses getiriyor.

Sanatsal ve kültürel faaliyetler ile reklam faaliyetlerinde yer alan çocukların çalışma koşullarını düzenlemek için yürütülen kampanyayla sektörde farkındalık yaratmak amaçlıyor.

Çocuk oyuncu bulunan setlerde göz önünde bulundurulması gereken kriterler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde, Uluslararası Çalışma Örgütü, Oyuncular Sendikası, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından hazırlandı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, kampanyaya destek veren sektör çalışanlarının sayısı da her geçen gün artıyor. Twitter'da en çok konuşulan konu başlıkları arasında giren kampanyaya, yine sosyal medya üzerinden birçok oyuncu desteğini açıkladı. Bu kişilerin arasında Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü dizi oyuncuları da bulunuyor.

Çalışma Bakanlığı bu durumun değişmesi için, İş Kanunu’nun ‘Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı’ başlıklı 71. maddesine 'Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde çalışan çocukların çalışma koşulları yönetmelikle düzenlenir' ibaresi eklemeye hazırlanıyor. Oyuncular Sendikası ise düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen hazır olan düzenlemelerin yasallaşması için son sözü Meclis söyleyecek.



Oyuncular Sendikası, yeni düzenlemelere dikkati çekmek amacıyle 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele günü bir yürüyüş düzenleyecek.