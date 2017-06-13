Çocuk işçi sayısı iki milyona yaklaştı!

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde Türkiye yine iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıya. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de çocuk işçi sayısının iki milyona yaklaştığını belirtti. Ağbaba, “Okulda kalem tutması gereken eller, sanayide çekiç tutuyor. 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. Bu rakam Türkiye’nin çalışma yaşamı için çok ürkütücü” dedi.

CHP'li Ağbaba, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ağbaba Türkiye’nin öncelikli çözmesi gereken sorunlarının başında gelen çocuk işçiliğinin her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hal aldığına dikkati çekti.

Türkiye’de çocuk işçi sayısının kaygı verici düzeyde olduğunu belirten Ağbaba, "Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. 2016 yılında çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 56" diyerek çarpıcı verileri aktardı. Çocuk İşçiliği Mücadele Günü’nün bu gerçeklerin konuşulduğu ve çözüm yollarının ortaya konulduğu bir gün olması gerektiğini söyleyen Ağbaba, Suriye’den göç eden çocukların da çalışma hayatında yer aldığına dikkati çekti.

Ağbaba, "30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında 2 milyon 969 bin Suriyelinin 1 milyon 358 bini yani yüzde 45’i 18 yaşın altındadır. Suriyeli çocukların yarıya yakını eğitim olanaklarından yararlanamadığı için kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadır” dedi.