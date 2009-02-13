Çocuk hastanesinde hastalar koridorda yatıyor

Manisa’da 45 hasta kapasiteli çocuk hastanesinin içler acısı hali Vali Celalettin Güvenç’i isyan ettirdi. Güvenç, hastaların başka hastanelere nakledilmesi için talimat verdi





Kapasite yetersizliği ve aşırı yüklenme nedeniyle koridorlara bile hasta ve refakatçi yataklarının konulduğu 45 kişi kapasiteli Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’nin içler acısı durumu Vali Celalettin Güvenç’i isyan ettirdi. Yaptığı denetim sırasında karşılaştığı manzarayla şaşkına dönen Vali Güvenç, acilen hastaların diğer sağlık kurumlarına nakledilmesi talimatını verdi.



DHA’nın gündeme getirdiği kentin tek çocuk hastanesi olan Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ndeki durum Vali Celalettin Güvenç’i harekete geçirdi. 45 yatak kapasiteli hastaneye gelip incelemelerde bulunan Vali Güvenç, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bazı yataklarda iki çocuk hastanın kaldığını, kapasite yetersizliği nedeniyle ilave olarak getirilen yatakların koridorlara konulduğunu ve refakatçilerin yatak kenarlarına oturup beklediğini gören Vali Güvenç, sinirlendi. Güvenç, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörü Prof. Dr. Semra Öncü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ziya Tay ve Moris Şinasi Çocuk Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr Selahattin Emre’den de detaylı bilgi aldı.



Enfeksiyon riski var





Başhekim Emre, hastanede doluluk oranının kasım ayından nisan, mayıs aylarının sonlarına kadar devam ettiğini, son iki yıldır yüzde 100’leri aşan doluluk yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu da bizim koridorlara taşmamıza yol açtı. Doğal olarak bu işin sıhhati de sorgulanır hale geliyor. Normalde yüzde 80’in üzerine çıktığınız zaman, hastane temizliği açısından döngüyü sağlayamazsınız. Çünkü yüzde 20 alan boş kalacak ki, bir takım hastaları kaydırıp, çıkan hastaların yerine, steril hale getirerek, yeni hastaları alabilelim. Şu anda buna çok uzak bir noktadayız. Hasta yoğunluğumuz ile ilgili de çok endişe yaşıyoruz. Temizlik ve enfeksiyondan sorumlu başhekim yardımcımız, konuyla ilgili bana durmadan dilekçe yazdırıyor, ‘ne yapacağız’ diye. Çocuk uzmanı doktor arkadaşlar da bu konuyla ilgili sıkıntı içerisinde. Ayrıca bir çocukta bulunan hastalığın, diğer çocuklara bulaşmaması da imkansız hale geliyor. 6 ay hastanemizde doluluk oranı yaşanıyor. Üniversite hastanemizdeki çocuk bölümü bize verildiği takdirde, rahatlamış olacağız.”



Vali Güvenç ise İl Sağlık Müdürü Dr. Ziya Tay’a, koridorlarda yatırılan hastaların acilen kentteki diğer sağlık kurumlarına açılacak servislere nakledilmesi talimatını verdi, “Moris Şinasi Çocuk Hastanesi iki misli kapasiteyle, diğer hastanelerimiz neredeyse yarı kapasiteyle çalışıyor. Bütün hastanelerde kapasite eşit olarak kullanılmalı. Başka yerlerde kapasite yüzde 50’li olacak, burada yüzde 100 olacak. Yok öyle bir şey. Oralar da devletin hastanesi, burası da devletin hastanesi. Oradaki de hekim, oradaki de hasta, buradaki de hekim, buradaki de hasta. ‘Yok efendim uzaktayım’ diye bir şey yok. Bir ambulansla gider gelirsiniz. Ambulans gerekiyorsa da hemen yazısını yazayım alınsın. Size iki gün müddet veriyorum Ziya bey, buradaki çocuk hasta yoğunluğu diğer hastanelerdeki boş yerlerde açılacak çocuk servisleriyle giderilecek. Bu işi iki gün içinde çözün, işte o kadar. İnşallah üniversite hastanesinin yeni binası bitince de konu köklü çözüme kavuşur” dedi. (aa)



