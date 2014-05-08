Çocuk hastalığına Viagra tedavisi

ABD'li bilim adamları, normalde erkeklerde iktidarsızlık tedavisi için kullanılan Viagra ve Cialis'ın erkek çocukları etkileyen bir kas bozukluğuyla mücadele için kullanılabileceğini söyledi.

Testlerde ilaçlar, Duchenne müsküler distrofi (DMD) hastası erkek çocuklarda kaslara kan akışını artırmaya yardımcı oldu. İlaçların kas liflerinin kaybına neden olan hastalığın başlangıcını yavaşlatması umuluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uzmanlar çalışmanın yararlı olabileceğini ama bunun ilaçların hastalarda yürüme yeteneğini geliştirdiği anlamına gelmediğini belirtti.

Ölümcül hastalık

DMD her 3.500 yeni doğan erkekten birini etkiliyor. Bunlardan birçoğu 30 yaşına ulaşmadan ölüyor. Hastalık nefes ve vücudun etrafına kan pompalamak için gerekli kasları etkilediği zaman ölümcül olabilir. Birçok hasta 10 yaşına kadar tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyor. Etkin bir tedavi de bulunmuyor.

Kan akımı değişiklikleri

Son çalışmada, Los Angeles Cedars-Sinai Enstitüsü araştırmacıları, kan akışı sorunları olan 8 ve 13 yaş arası DMD hastası 10 erkekte yeni tedavinin etkisini test etti.

Ereksiyon işlev bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan ve yaygın olarak Viagra adıyla bilinen 'sildenafil' ya da Cialis olarak bilinen 'tadalafil' tek bir doz verildi.

Bilim insanları daha sonra kaslarda kan akımını ölçtü ve tutma egzersizleri yaptırdı.

Bu sonuçlar aynı yaştaki DMD hastası olmayan 10 erkeğin ölçümleriyle karşılaştırıldı.

'Anında ve büyük etki'

İlaç tedavisinden sonra kaslarda kan akımı sağlıklı bir seviyeye çıktı.

Baş araştırmacı Cedars -Sinai Enstitüsü'nden Dr. Ronald Victor etkinin "anında ve büyük" olduğunu söyledi.

Sheffield Üniversitesi'nden Prof. Steve Winder ise çalışmanın "prensipte kanıt" teşkil ettiğini ve "küçük bir faydalı etkiye sahip olabileceğini" söyledi.

Ancak Winder, kas atrofisini durdurduğuna ilişkin hiçbir kanıt olmadığını ekledi.

Müsküler Distrofi Kampanyası yetkilisi Dr. Marita Pohlschmidt ise çalışmanın "cesaret verici" olduğunu söyledi.