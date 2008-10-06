'Çocuk hakları için kamu-sivil toplum işbirliği gerekli'

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını çocuk hakları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.



Fendoğlu, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ekimin ilk pazartesi gününün ''Dünya Çocuk Günü'' olduğunu hatırlattı. Çocukların iyi yetiştirilmesi ve değişen koşullara uyum sağlamaları için gerekli ortamların hazırlanmasının tüm ulusların ortak hedefi olduğuna işaret eden Fendoğlu, Çocuk Hakları Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması ve uygulanmaya başlamasıyla dünya çocuklarının haklarına kavuştuğunu vurguladı.



Çocukların hakları konusunda bilgi sahibi olması ve gerektiğinde nasıl yardım alacaklarını öğrenmelerinin önemine dikkati çeken Fendoğlu, ailelerin, öğretmenlerin ve çocukla ilgili çalışan tüm yetkililerin bu hakların hayata geçirilmesinde titiz davranması gerektiğini ifade etti.



Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının çocukların korunması ve ''kayıp çocuklar'' olgusuyla mücadele edilmesi amacıyla bir çalışma başlattığını belirten Fendoğlu, ilgili güvenlik birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği halinde kayıp çocukların aileleriyle diyalog kurarak ''Kayıp Çocuklar Raporu 2007'' isimli çalışmanın hazırlandığını bildirdi.



''Milletimizin emaneti olan gençliğimizin en temel haklarından olan yaşam hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı gibi çoğu haklarının tahribine yönelik şiddet hareketlerine karşı gereken önlemlerin alınması gerekmektedir'' diyen Fendoğlu, İnsan Hakları Başkanlığının Eylülde okullarda şiddete karşı kampanya başlattığını anımsattı.



İl İnsan Hakları Kurullarının çocuk yuvalarını denetlediğini kaydeden Fendoğlu, kurulların çocuk yuvalarına 2007'de 181, gençlik merkezlerine 60, yurt ve okul1ara 987, yetiştirme yurtlarına ise 164 denetim gerçekleştirdiğini kaydetti.



Fendoğlu, ''Biz İnsan Hakları Başkanlığı olarak, Dünya Çocuk Günü'nü fırsat bilerek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını çocuk hakları konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hep birlikte el ele vererek çocuklar için yaşanılması keyifli, güvenli ve en önemlisi onların ihtiyaçlarına, beklentilerine göre bir dünya oluşturalım'' çağrısında bulundu.

