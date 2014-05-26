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Yaşam

'İntihar etti' denilen çocuk gelini ailesi öldürmüş

16 yaşındaki F. K.'ın ölümü ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis, olayın cinayet olduğunu belirdi

26 Mayıs 2014 08:41

Adıyaman'da tarım ilacı içip ardından av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar ettiiği öne sürülen 16 yaşındaki evli F. K.'ın, annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Besni'de 2.5 ay önce annesinin onayıyla 26 yaşındaki Bayram Ali Koçak'la evlenerek Nevşehir'e giden 16 yaşındaki F. K., 23 gün önce evden kaçtı.

Polis tarafından bulunup annesine teslim edilen 2 aylık gelin F. K., geçen perşembe gecesi av tüfeğiyle karnına edilmiş halde ölü bulundu. Yakınları genç kadının tarım ilacı içtikten sonra intihar ettiğini öne sürdü.

K.'ın ölümü ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis, olayın cinayet olduğunu belirdi.

Olayın meydana geldiği bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polisler, genç kadının annesi Ayşe Gündüz ve üvey kardeşi Kadir Yakut tarafından planlanarak öldürüldüğünü ve cinayetin anlaşılmaması için intihar süsü verildiğini saptadı.

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Gündüz ve Yakut, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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