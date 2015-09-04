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Yaşam
Deutsche Welle

Çocuk felci alarmı

Avrupa'da yıllar önce ortadan kalktığı ilan edilen çocuk felci hastalığı yeniden hortladı.

04 Eylül 2015 19:23


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'da iki çocuk felci hastalığı vakasının ortaya çıktığını doğruladı. Çocuklardan birinin 4 yaşında, diğerinin ise 10 aylık olduğu belirtildi.

Hastalığın komşu ülkeler Polonya ve Slovakya'ya sıçrama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. DSÖ'ye göre bu ülkelerdeki çocukların büyük kısmı aşılandı. Buna karşılık Ukrayna'da aşılanan çocuk sayısında son yıllarda büyük gerileme olduğuna dikkat çekildi.

Çocuk felcinin tedavisi yok

Çocuk felci, Polio virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. DSÖ'nün verilerine göre özellikle 5 yaş altındaki çocuklara bulaşabiliyor. Her 200 vakadan biri ölümle sonuçlanıyor. Vakaların yüzde 5-10'unda solunum kaslarında felç gelişerek ölüme neden olabiliyor. Çocuk felci hastalığının tedavisi bulunmuyor.

DSÖ'nün küresel kampanyası

DSÖ, 1988'de dünya üzerinden çocuk felcini yok etme kararı almıştı. Yürütülen küresel kampanya sonucunda vaka sayısı yüzde 99 oranında gerilemişti. Tacikistan'da 2010 yılında baş gösteren çocuk felci hastalığı salgınında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

'On binlerce çocuğu etkiler' uyarısı

DSÖ uzmanları salgını önleme konusunda iyimserler. DSÖ yetkilisi Oliver Rosenbauer, bu yıl yalnızca 38 vaka görüldüğüne dikkat çekti. Bunların büyük kısmı Pakistan ve Afganistan'da ortaya çıktı. Zamana karşı yarıştıklarına dikkat çeken DSÖ yetkilisi Rosenbauer, yaygın bir aşı kampanyası başlatılacağını söyledi. Uzman, bir salgın baş göstermesi durumunda virüsün yılda ortalama 200 bin çocuğa bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvrupaSağlıkUkraynaPolonyaSlovakyaPolioOliver RosenbauerPakistanAfganistanDSÖRosenbauerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

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