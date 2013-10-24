Çocuk evliler gözaltında

Şanlıurfa'ya yerleşen Suriye uyruklu Cuma Ailesi, 14 yaşındaki Y ile 13 yaşındaki B.'yi nikahsız evlendirdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Cuma Ailesi, iç karışıklıklar nedeniyle geçen yıl ülkelerinden kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşti. Karakoyun Mahallesi'nde tuttukları evde yaşayan Velit Cuma, tek erkek çocuğu olan 14 yaşındaki Y.'yi evlendirme kararı aldı.

Kararın ardından Y., geçen pazar günü ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşayan 13 yaşındaki amcasının kızı B. ile Karakoyun Mahallesi'nde yapılan düğünle nikahsız evlendirildi. Düğünü gören Şanlıurfalılar durumu polislere bildirdi.

İhbarın ardından çalışma başlatan polisler, Cuma Ailesi'nin evine baskın düzenledi. Baskında evde bulunan baba Velit, anne Semira, çocuk yaşta evlendirilen Y.C. ile B.C. gözaltına alındı. Velit ile Semira Cuma emniyete götürülürken, çocuk evliler ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sorgusuna başlanılan anne Semira Cuma'nın ifadesinde, "Kalp hastasıyım. Tek erkek çocuğumun mürvetini görmek için düğün yaptık. Suriye'de küçük yaşta evlenmek yasak olmadığı için düğün yaptık. Bende 10 yaşında evlendirildim" dediği öne sürüldü.

Olayın ardından şüphelilerin sorgulaması devam ederken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de çalışma başlattı.

İfadeleri alınan şüphelilerin 'çocuk istismarı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. Polis, evlendirilen Y. ile B.'nin gerçek yaşlarının belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.