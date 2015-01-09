Çocuk edebiyatının klasiği Küçük Prens'ten yeni baskı

Antoine de Saint-Exupéry’nin 1943 tarihli başyapıtı Küçük Prens, Işık Ergüden’in çevirisi, yazarın özgün suluboya resimleri ve özenli baskısıyla Büyülü Fener Yayınları’ndan çıktı.

Çocuk edebiyatının klasikleri arasında yerini alan Küçük Prens yazıldığından bu yana iki yüz elliden fazla dile çevrildi. ‘Yüzyılın yüz kitabı’ arasına giren kitap New York’ta küçük bir otel odasında, dünyanın savaşlarla can çekiştiği bir dönemde doğdu.

Bu yüzden hüzünlü öyküsünde savaşın getirdiği yıkımın izlerine inat insanın içindeki sevginin ve umudun parıltılarını taşıyor.