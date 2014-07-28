Çocuk çaya düştü; baba, amca, ağabey kurtarmak için atladı: 1 ölü, 3 kayıp

Konya’nın Seydişehir İlçesi Kumlucu Mahallesi’nde balık tutmaya giden ailenin 13 yaşındaki oğlu Semih Can Çeleb, dengesini kaybedip Çarşamba Çayı’na düştü. Semih Can’ı kurtarmak isteyen babası Oğuz Çeleb, ağabeyi Hüseyin Çeleb ve amcası Yavuz Çeleb girdiği suda akıntıya kapılıp kayboldu. Suda boğulan amca Yavuz Çeleb’in cesedi yaklaşık 2 kilometre ileride bulundu.

Olay Seydişehir’in eskiden köy statüsünde olan Kumluca Mahallesi’nde meydana geldi.

Oğuz Çeleb ve ailesi Ramazan Bayramı’nı geçirmek için memleketleri Kumluca Mahallesi’ne gitti. Oğuz Çeleb, oğulları Hüseyin Çeleb, Semih Can Çeleb ve kardeşi Yavuz Çeleb ile birlikte Çarşamba Çay’ın da balık tutmaya gitti.

İddiaya göre çayın kenarında duran Semih Can, dengesini kaybedip suya düştü. Semih Can’ın akıntıya kapıldığını fark eden baba 47 yaşındaki Oğuz Çeleb, ağabeyi 19 yaşındaki Hüseyin ve amcası 45 yaşındaki Yavuuz Çeleb de, Semih Can’ı kurtarmak için suya atladı. 3 kişi de suyun akıntısına kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri akıntıya kapılan Yavuz Çeleb’in cesedini suya girdikleri bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında buldu. Diğer 3 kişinin bulunması içinde AFAD’ın dalgıç ekibi çağrıldı.

Arama çalışmaların ara verildi

Konya’nın Seydişehir İlçesi’ne bağlı Kumluca Mahallesi’nde balık tutmaya giden aileden 13 yaşındaki Semih Can Çeleb’in, Çarşamba Çayı’na düşmesinin ardından onu kurtarmak için suya atlayan babası, ağabeyi ve amcası da akıntıya kapıldı.

Düştükleri noktanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulunan Yavuz Çeleb’in cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yakınları tarafından teşhis edilen Yavuz Çeleb’in, suya düşen Semih Can’ın amcası olduğu belirtildi.

Semih Can, ağabeyi Hüseyin ve babası Oğuz Çeleb’in, bulunması için AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına ise karanlığın etkisi nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmalarını sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.