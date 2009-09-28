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'Çocuk büyütemem'

Oyuncu Öykü Çelik, Karel’in alkole eğilimli olduğunu ima ederek “O bir çocuk. Ben çocuk büyütemem” dedi.

28 Eylül 2009 03:00

Oyuncu Öykü Çelik, Karel’in alkole eğilimli olduğunu ima ederek “O bir çocuk. Ben çocuk büyütemem” dedi.

Fırtınalı aşklarıyla tanınan ve bir ayrılıp bir barışan Öykü Çelik-Tolga Karel çifti, bu kez kesin olarak yollarını ayırdı. Önceki gün çocukluk yıllarından beri tanıdığını söylediği genç işadamı Sinan Ören’le görüntülenen güzel oyuncu, Karel’i terk ettiğini ve bir daha kesinlikle görüşmeyi düşünmediğini söyledi. Ören’ye baş başa yemek yerken hayli mutlu olduğu gözlenen Çelik, “Neden ayrıldınız?” sorusuna ise imalı bir cevap verdi ve şöyle konuştu: “Geçmişe dönük görüntüleri izlerseniz sebebini net bir şekilde anlarsınız.”

‘Sinan’la arkadaşız’

Tolga Karel’le tekrar bir araya gelmelerinin artık mümkün olmadığını belirten Öykü Çelik, “Onu asla affetmeyeceğim. Benim için bitmiştir. O hala çocuk ve ben çocuk büyütemem” dedi. Ayrılığın hemen ardından uzun yıllardır arkadaş olduklarını söylediği iş adamı Sinan Ören’le buluşan genç oyuncu, ‘Sadece arkadaşız’ açıklamasını yapsa da Sinan Ören, “Gelecekte ne olacağı belli olmaz” sözleriyle aralarında duygusal bir yakınlaşmanın olduğunu belli etti.

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