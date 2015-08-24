Çocuk bakımını paylaşmak 'çiftlerin seks yaşamını geliştiriyor'

ABD'de yapılan bir araştırma çocuk bakımını paylaşmanın çiftlerin seks hayatlarının daha iyi olmasını sağladığını ortaya koydu.

487 ailenin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre, çocuk bakımını paylaşan ebeveynleri, hem duygusal hem de cinsel açıdan çok daha büyük bir doyuma ulaştığı bildiriliyor.

Ancak çocuk bakımını daha çok kadın üstleniyorsa çiftlerden ikisinin de daha memnuniyetsiz olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu sonuçlara 2006'da yapılan Evlilik ve İlişki Araştırması üzerinden ulaşıldı.

Bu araştırma, evli veya değil, heteroseksüel çiftlerle gerçekleştirildi.

Kadının bakımın çoğunu üstlenmesi ilişkiyi olumsuz etkiliyor

Amerikan Sosyoloji Derneği'nin bir toplantısında açıklanan veriler, kadının çocuk bakımının yüzde 60'dan fazlasını üstlendiği durumun (özellikle kural koyuculuk, övme ve oyun oynama bağlamında), çiftler açısından ilişkiye dair tatmin ve çatışma açısından en kötü senaryo olduğunu ortaya koydu.

Bu durumda çiftler seks hayatlarının niteliğine dair de daha az mutlu oluyor.

Bununla birlikte araştırma ekibi, erkeğin çocuğun bakımının büyük bölümünü veya tamamını üstlenmesininse çiftlerin ilişkisi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmadığını saptadı.

Araştırmada çocukların beslenmesi, yıkanması gibi işlerin kimin yaptığına bakılmadı.

Akademisyenlerin daha eşit bir şekilde çocuk bakımının neden daha iyi ilişkilere sebep olduğuna dair daha fazla araştırma yürütme planı yaptığı bildiriliyor.

Araştırmadaki 487 çiftin gelişi güzel seçildiği belirtiliyor.

Araştırma düşük gelirli ve orta gelirli olup, çocuklarıyla yaşayan çiftlerin yer aldığı, kadınların 45 yaş altı olduğu aktarılıyor.