Çocuğunuzun beslenme çantasını doğru hazırlayın

Gününün büyük bir kısmını okulda geçiren çocuklarda sağlıklı beslenmenin önemli adımlarından biri de beslenme çantaları ve atıştırmalıklar. Sağlıklı ve doğru atıştırmalığı seçmek ve beslenme çantalarında besin güvenliğini sağlamak ise ebeveynlerin görevi.

Sağlıksız atıştırmalıklar, kızartma ve fast-food kültürü çocukları beslenme çantalarından ve evdeki sağlıklı atıştırmalardan uzaklaştırabiliyor. Çocukluk çağı obezitesindeki artışa dikkat çeken Diyetisyen Gizem Şeber, “Bir bilimsel araştırmada sağlıksız besinler kadar bu besinlerin sunuluş şeklinin ve markalarının da çocukları etkilediği ve çocukların bu besinlere daha fazla yöneldiği gözlenmiştir. Çocukluk çağı obezitesinin giderek yaygınlaştığı ülkemizde, çocukları dışarıdan beslenmeye yöneltmek yerine, hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalıklar ve besinler tüketmelerinde etkin rol oynayabiliriz. Unutmamak gerekir ki, en sağlıklı besinler evde doğru koşullarda hazırlanmış olanlardır” diyor.

Şeber’in, ntvmsnbc.com'da yer alan, anne-babalara önerilerinden biri şöyle: “Çocuğunuzun dışarıdan kalori yüklü ve besin kalitesi yok denecek kadar az olan gıdalarla beslenmesini seyretmek yerine, evde bir sandviç hareketi başlatabilirsiniz. Değişik tat ve dokularda hazırlayacağınız sandviçler çocuğunuzun lezzetten ve sağlıktan aynı anda keyif almasını sağlar.”

Çocukların sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için, her öğün, dört ana besin grubundan besinlerin menülerinde yer alması gerekiyor. Yani çocuklar her öğünde uygun miktarlarda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek, pilav ve makarna gibi tahıl ürünleri, sebze-meyve tüketmeli. Diyetisyen Şeber, değişik alternatifli sandviçler ile çocuğun hem sağlıklı beslenmesini hem de tat duyusunun gelişmesini sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Ayrıca karışık sandviçlerin ayran veya taze sıkılmış meyve suları ile tüketilmesi ise daha sağlıklı bir menü ortaya çıkarmanızı sağlayabilir.

Ne kadar yediği de önemli

Tüketim miktarlarının da en az besin çeşitliliği kadar önemli olduğunu belirten, Şeber şunları aktarıyor: “Çocuğunuzun besin ihtiyacını karşılayacak miktarlarda beslenmesi için sandviçleri uygun boyutlarda hazırlamaya çalışmalısınız. Diğer dikkat etmeniz gereken konu ise, besin güvenliğidir. Et, süt ve peynir gibi protein zengini ürünler sıcağa karşı duyarlıdır ve oda sıcaklığında çabuk bozulurlar. Ayrıca, pişirilmeden tüketilen bazı ürünlerden sebzelere mikroorganizma geçişi olabileceğinden ötürü, güvenilir kurumlardan alışveriş yapmaya, hazırlama aşamasında et ürünleri ve sebzeler için ayrı doğrama tahtası ve bıçak kullanmaya ve besinleri uygun koşullarda saklamaya dikkat etmelisiniz. Besin güvenliğini sağladıktan sonra, çocuğunuzla birlikte sandviçlerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca evden çıktığı gibi geri getirilen beslenme çantasının sinir bozucu görüntüsünden de kurtulabilirsiniz.”

Birkaç örnek beslenme çantası

Alternatif 1: 1 kutu süt + 1 adet peynirli tost.

Alternatif 2: 1 kutu ayran + 1 adet tavuklu sandviç.

Alternatif 3: 1 kutu meyve suyu + 1 adet ton balıklı sandviç.

Alternatif 4: 1 kutu süt + 1 dilim meyveli ev keki.

Alternatif 5: 1 kutu ayran + 1 dilim peynirli ev böreği.

Alternatif 6: 1 kutu meyve suyu + 1 adet yağsız peynirli veya sebzeli gözleme.