‘Çocuğunuzu kucağa almadan izin alın!’

T24- Çocuğun isteklerini gözeten yetiştirme tekniği "RIE" ABD’de çığ gibi yayılıyor. Tekniğin prensibi ise "Çocukların pencereden dışarı boş boş bakarken de önemli bir aktivitede bulunduğunu" anlamak...



Yıllardır ünlülerin öncülüğünde çocuklara küçük yaştan itibaren ders aldırma, her anlarını "faydalı" aktivitelerle doldurma telaşı bitiyor. ABD’de, özellikle de Hollywood ünlüleri arasında başlayan yeni trend çocuklara daha az taleple yaklaşılması gerektiğini savunuyor.



Macar uzmanlar tarafından 1970’li yıllarda popüler olan ve son aylarda Los Angeles kentinde onlarca kursa konu olan tekniğin adı RIE (Küçük Çocuklar için Bakım-Eğitim Kaynakları). ABD’de devletin sponsorluğundaki en az 1700 ebeveynlik kursunda öğretilen tekniğin sloganı "Daha az yap. Daha çok gözlemle. Çok eğlen."



RIE çocukların haklarına ve isteklerine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor ve "Çocukların pencereden dışarı boş boş bakarken bile önemli bir aktivitede bulunduğunu anlamak” gerektiğini söylüyor.



RIA tekniğini uygulayan ünlülerin başında Spiderman filmlerinin yıldızı Tobey Maguire, Helen Hunt, Jamie Lee Curtis ve Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yıldızlarından Felicity Huffman geliyor.

'Tepkisine göre hareket edin'



Teknik kapsamında ailelere verilen tavsiyeler ise şöyle:



- Çocuğunuzla evde daha fazla vakit geçirin.



- Ona müdahale etmeden yaptıklarını izleyin ve neye ilgisi, neye ihtiyacı olduğunu gözlemleyerek ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışın.



- Sürekli bir şey yapmak zorunda değiller, hiçbir şey yapmadan vakit geçirmelerine de izin verin.



- Onu dinleyin, ona karşı davranışlarınıza nasıl tepkiler verdiğine dikkat edin ve buna göre hareket edin.



- Bezini değiştirirken onunla konuşun. Bez değiştirmenin onun özel alanına girmek olduğunu unutmayın.



- Nasıl rahat ediyorsa, o şekilde oturtun. Yerinden kaldırmadan ya da kucağınıza almadan önce izin isteyin.



- Gıdıklamayın çünkü bu onun kişisel bütünlüğüne zarar verir.



- Gündelik yaşamda kullanılan eşyalarla oynamalarına izin verin. (Cep telefonu, televizyon ve aynalar hariç)



- Bebeğinize kot pantolon gibi yetişkin kıyafetlerinin minyatürlerini giydirmeyin. Çünkü bunların içinde rahat edemez ve mutsuz olur.





