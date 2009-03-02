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Sağlık

Çocuğunuz doğmadan IQ'sunu ayarlayın!

2050’de gebelik sırasında bebeğin beden, zihin ve kişilik özelliklerinin birçoğunu seçebileceğiz.

02 Mart 2009 02:00

2050’ye doğru, daha gebeliğin başladığı anda müdahalede bulunup bir bebeğin sadece cinsiyetini değil, pek öyle sıradan olmayan şeyleri, beden, zihin ve kişilik özelliklerinin birçoğunu da seçebileceğimizi varsaymak makul gibi görünüyor.

Mart ayında yayın hayatına başlayan NTV Bilim dergisinde MIT Yapay Zekâ Laboratuvarı Müdürü Profesör Rodney Brooks’un ilginç bir makalesi yer aldı.

Brooks, makalesinde gelecekle ilgili şu öngörüde bulundu: “2050’ye doğru, daha gebeliğin başladığı anda müdahalede bulunup bir bebeğin sadece cinsiyetini değil, pek öyle sıradan olmayan şeyleri, beden, zihin ve kişilik özelliklerinin birçoğunu da seçebileceğimizi varsaymak makul gibi görünüyor. Belki yetişkin beyinlerimize nöron katmanları ekleyerek, IQ düzeylerimizi birkaç puan yükseltebileceğiz.”

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