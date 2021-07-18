T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocuğunun tıraşını beğenmeyen baba, berberi öldürdü

18 Temmuz 2021 12:15

Kilis’te çocuğunun tıraşını beğenmeyen baba Y.B.,  berber Ali Osman Karabalık’ı pombalı tüfekle vurarak öldürdü.

İHA’nın haberine göre, Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık’a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

kilisberberali osman karabalıkbaba y.b.av tüfeğicinayet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24