Çocuğuna tecavüz edilen baba: Bize yardım ettiği için bir şey diyemedim

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö.’ye cinsel istismarda bulunmaktan 53 yaşındaki Mustafa G. ile istismara göz yumduğu iddia edilen genç kızın babası 43 yaşındaki S.Ö. tutuklandıktan sonra, ailenin 4 çocuğu devlet tarafından koruma altına alındı. Baba S.Ö.'nün ifadesinde, "Mustafa bana 10 lira para verdi, ben de 3 paket kaçak sigara almak için dışarıya çıktım. Mustafa’nın odasında kızımla ilişkiye girdiğini düşündüm, ama o bize yardım ettiği için bir şey söyleyemedim. Mustafa benden yanına gelirken kızım N.Ö.’yü de getirmemi isterdi" dediği ortaya çıktı.

Şarköy’ün Yeniköy Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli N.Ö., geçen hafta annesi T.Ö.’ye ailesinin tanıdığı emekli hademe Mustafa G.’nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Dünyaya getirdiği 5 çocuğundan 4’ü zihinsel engelli olan T.Ö., kızının eğitim aldığı ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibine durumu anlatıp, kendilerine yardımcı olmasını istedi. Merkez sahibi de Şarköy Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, şikayette bulundu. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Gökmen Özmen, soruşturma başlatıp N.Ö.’nün psikologlar eşliğinde ifadesini aldı. İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okulda görev yaparken 5 ay önce emekli olan hademe Mustafa G.’yi evinde gözaltına aldı.

“Anneleri ile ilişkimi bitirdiğim için…”

Mustafa G., çocuklarının eğitim gördüğü okulda hademelik yaparken, yaklaşık 1.5 yıl önce Ö. ailesi ile tanıştığını söyledi. Ailenin sık sık evlerine geldiğini belirten Mustafa G., "T.Ö, çocuklarıyla birlikte evime gelmeye başladı. Babaları S.Ö., çocukları ile bize gelir, kalırdı. Biz baba ile alkol alırdık. Ben acıdığım için aileye yardım ediyordum. Gelmedikleri zaman da çocuklar beni telefonla arayıp, yiyecek sipariş ederlerdi. Çocuklarla telefonla görüştüğüm zaman arkadan anne ve babalarının sesleri geliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Anneleri T.Ö. ile ilişkimi bitirdiğim için bana iftira atıyor" dedi.

“Bize yardım ettiği için bir şey diyemedim”

Mustafa G.’nin ifadesinin ardından polis, cinsel istismara uğrayan kızın babası S.Ö.’yü gözaltına aldı. S.Ö. ise ifadesinde Mustafa G.’nin evinde kaldıkları günlerden birinde birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Mustafa bana 10 lira para verdi, ben de 3 paket kaçak sigara almak için dışarıya çıktım. Mustafa’nın odasında kızımla ilişkiye girdiğini düşündüm, ama o bize yardım ettiği için bir şey söyleyemedim. Mustafa benden yanına gelirken kızım N.Ö.’yü de getirmemi isterdi. Kızımı getirmem karşılığında hiçbir talebim olmadı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mustafa G., ’engelli çocuğa cinsel istismarda bulunmak’, kızın babası S.Ö., ise ’çocuğun nitelikli cinsel istismara yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

Kaymakam çocukların alınmasını istedi

Şarköy Kaymakamı Hamdi Öncü’nün girişimleriyle cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli N.Ö., devlet koruması altına alındı. Kaymakam Öncü, olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yazışma yaparak, diğer çocukların da koruma altına alınmasını istedi. Kaymakam Öncü’nün talebi üzerine çocuklar N.Ö.(14), Ö.Ö.(16) ve C.Ö.(8). devlet tarafından koruma altına alındı. Öncü, "Biz devlet olarak daha önce bir duyum nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa engelli ve yaşları küçük olduğundan 14 yaşındaki N.Ö’nün rehber öğretmen eşliğinde ifadesinin alınmasını 2016 Ekim ayında yazışma yaparak istedik. Son olay olduktan sonra 17 yaşındaki N.Ö., savcılığın mahkemeye yaptığı talep doğrultusunda ÿAile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğütarafından alınarak koruma altına alındı.Toplam 5 çocuğun geriye kalan 4 çocuğun devlet tarafından korumaya alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü ile yazışma yaparak ivedilikle çocukların aileden alınmasını talep ettik. Toplam 4 çocuk koruma altına alındı. Yaşı 19 olan İ.Ö’yü yaşı tutmadığı için almadık" dedi.