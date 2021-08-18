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Yaşam

Çocuğuna cinsel istismarda bulunan 'baba' tutuklandı

Çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.

18 Ağustos 2021 14:46

Aydın’ın Didim ilçesinde 7 yıldır kızına cinsel istismarda bulunan 41 yaşındaki  ‘baba’ Osman S., kızının şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Akbük Mahallesi'nde yaşayan Osman S., 2008 yılında eşinden boşandı. Didim Asliye Hukuk Mahkemesi  iki çocuğun velayetini  babalarına verdi. Şu anda 16 yaşında olan çocuk, 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuk, babasının 9 yaşından beri kendisini istismar ve darp ettiğini söyleyip  şikâyetçi oldu.

Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. Çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı. (DHA)

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