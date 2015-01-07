'Çocuğum hayatta olsaydı da dişsiz gezseydim'

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin, 75 yaşında olan annesi Ayşe Gökçe, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleri ile babası Recep Gökçe ise cenaze töreninde giydiği yırtık lastiği ile çok konuşuldu. Yüzlerindeki acı ve ağızlarında olmayan dişleri fotoğraf karelerine yansıdı. Gökçe çiftine Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından protez diş takıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, aylar sonra gülümseyen anne Gökçe "Çocuğum sağ olsaydı da dişsiz gezseydim"derken, baba Recep Gökçe ise "Tek dişim vardı, idare ediyordum. Türkiye acımızı paylaşarak bizi bağrına bastı, mutluyuz" diye konuştu.

Üniversite üstlendi

Türkiye, Recep ve Ayşe Gökçe'nin acısına ortak oldu. Dünyanın dört bir yanından yardım telefonları geldi. Devlet yetkilileri ise olayın ilk gününden itibaren aileler için çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de çiftin protez diş tedavisini üstlendi.

Dişlerini görünce ağzını kapattı

Dişleri takıldıktan sonra Ayşe Gökçe, aynaya bakan ve gülümseyen Gökçe, dişleri olmadığından birçok şeyi yemeye hasret kaldığını söyledi. Dişleri takıldıktan sonra her şeyi yiyebileceğini ifade eden Gökçe, "Çocuğum sağ olsaydı da dişsiz gezseydim. İçim kan ağlıyor" dedi.

'Tek dişle idare ediyorum'

Recep Gökçe ise oğullarının, kendilerini bu şekilde görseydi çok mutlu olacağını dile getirdi. Tezcan'ın hayattayken kendilerine baktığını, yardım ettiğini, paraları yoksa para verdiğini vurgulayan Gökçe, her işlerini halleden oğullarının yaşamını yitirmesiyle tüm Türkiye'nin kendilerini tanıdığını aktardı. Gökçe, hiç tanımadığı insanların acılarına ortak olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Şimdi dişlerimizi takıyorlar. Artık rahatça yemek yiyeceğiz. Tek dişim vardı, o da çıkartılınca yemek yiyemedim. Ona güvenirmişim. Rahat yemek yiyemesem de idare ediyordum. Ne yapalım. Eşimde de beş diş vardı. Türkiye acımızı paylaşarak bizi bağrına bastı, mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun. Ellerinden geldiğince yardım ettiler. Zorla ellerinden alacak değildik, onlar gönüllerinden ne koptuysa onu verdiler. Bugüne kadar hiç kimseden bir şey almamıştım, şimdi onlar verdi biz aldık, ne yapalım."

'Manevi olarak çok yıpranmışlardı'

Fakültenin Diş Eti Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Öncü, çiftin dişleri olmadığına dair haberi okuyunca ekip olarak bu durumdan etkilendiklerini ve harekete geçtiklerini anlattı. Üniversite yetkilileri ve protez uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çelebi ile ortak hareket ettiklerini kaydeden Öncü, "Hastalar manevi olarak çok yıpranmışlardı. Ağızlarında hijyen sıkıntısı vardı. Gerekli işlemleri yaptık. Protez aşamasını gerçekleşirdik. Zorlu bir süreçti. Manevi olarak çok yıpranmış oldukları için destek olmak istedik ve sonuç güzeldi. Elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

18 işçi ölmüştü

Ermenek'te kömür ocağında 28 Ekim'de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 38 gün sonra işçilerin tamamının cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi Saffet Uyar ile maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.