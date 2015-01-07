T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Çocuğum hayatta olsaydı da dişsiz gezseydim'

Baba Recep Gökçe, 'Tek dişim vardı, idare ediyordum, Türkiye acımızı paylaşarak bizi bağrına bastı, mutluyuz' dedi

07 Ocak 2015 13:32

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin, 75 yaşında olan annesi Ayşe Gökçe, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleri ile babası Recep Gökçe ise cenaze töreninde giydiği  yırtık lastiği  ile çok konuşuldu. Yüzlerindeki acı  ve ağızlarında olmayan dişleri fotoğraf karelerine yansıdı. Gökçe çiftine Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından  protez diş takıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, aylar sonra gülümseyen anne Gökçe "Çocuğum sağ olsaydı da dişsiz gezseydim"derken, baba Recep Gökçe ise "Tek dişim vardı, idare ediyordum. Türkiye acımızı paylaşarak bizi bağrına bastı, mutluyuz" diye konuştu.

 

Üniversite üstlendi

 

Türkiye, Recep ve Ayşe Gökçe'nin acısına ortak oldu. Dünyanın dört bir yanından yardım telefonları geldi. Devlet yetkilileri ise olayın ilk gününden itibaren aileler için çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de çiftin protez diş tedavisini üstlendi.

 

Dişlerini görünce ağzını kapattı

 

Dişleri takıldıktan sonra Ayşe Gökçe, aynaya bakan ve gülümseyen Gökçe, dişleri olmadığından birçok şeyi yemeye hasret kaldığını söyledi. Dişleri takıldıktan sonra her şeyi yiyebileceğini ifade eden Gökçe, "Çocuğum sağ olsaydı da dişsiz gezseydim. İçim kan ağlıyor" dedi.

 

'Tek dişle idare ediyorum'

 

Recep Gökçe ise oğullarının, kendilerini bu şekilde görseydi çok mutlu olacağını dile getirdi. Tezcan'ın hayattayken kendilerine baktığını, yardım ettiğini, paraları yoksa para verdiğini vurgulayan Gökçe, her işlerini halleden oğullarının yaşamını yitirmesiyle tüm Türkiye'nin kendilerini tanıdığını aktardı. Gökçe, hiç tanımadığı insanların acılarına ortak olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Şimdi dişlerimizi takıyorlar. Artık rahatça yemek yiyeceğiz. Tek dişim vardı, o da çıkartılınca yemek yiyemedim. Ona güvenirmişim. Rahat yemek yiyemesem de idare ediyordum. Ne yapalım. Eşimde de beş diş vardı. Türkiye acımızı paylaşarak bizi bağrına bastı, mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun. Ellerinden geldiğince yardım ettiler. Zorla ellerinden alacak değildik, onlar gönüllerinden ne koptuysa onu verdiler. Bugüne kadar hiç kimseden bir şey almamıştım, şimdi onlar verdi biz aldık, ne yapalım."

 

'Manevi olarak çok yıpranmışlardı' 

 

Fakültenin Diş Eti Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Öncü, çiftin dişleri olmadığına dair haberi okuyunca ekip olarak bu durumdan etkilendiklerini ve harekete geçtiklerini anlattı. Üniversite yetkilileri ve protez uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çelebi ile ortak hareket ettiklerini kaydeden Öncü, "Hastalar manevi olarak çok yıpranmışlardı. Ağızlarında hijyen sıkıntısı vardı. Gerekli işlemleri yaptık. Protez aşamasını gerçekleşirdik. Zorlu bir süreçti. Manevi olarak çok yıpranmış oldukları için destek olmak istedik ve sonuç güzeldi. Elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

 

18 işçi ölmüştü

 

Ermenek'te kömür ocağında 28 Ekim'de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 38 gün sonra işçilerin tamamının cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi Saffet Uyar ile maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

ermenek faciasıdişayşe gökçediş takıldıhastaneNecmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesirecep gökçeyırtık lastik

İlgili Haberler

'Bu bütçe Ermenekli Recep Amca'nın bütçesi değil, zatı şahanelerinin bütçesi'

HDP'li Hasip Kaplan, bütçenin en çok kazananın en az vergi verdiği bütçe olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24