'Bu bütçe Ermenekli Recep Amca'nın bütçesi değil, zatı şahanelerinin bütçesi'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan HDP'li Hasip Kaplan, AKP'nin tarihe en büyük doğa katliamı yapmış hükümet olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Utanmadınız mı? Kıydınız efendiler kıydınız, lanet olsun bu enerji mafyasına lanet olsun" diye konuştu.

Hasip Kaplan'ın konuşması şöyle:

Bugün İnsan hakları günü kendi hukukumu koruyamazsam yurttaşlarımın hakkını nasıl korurum bilemiyorum. İnsani çalışma hali olan bir bütçe salonu yapınız ve gelen bürokratlar oturabilecekleri bir koltuk bulsunlar.

2015 bütçesine yolsuzluklar damga vurdu. Kanser gibi yayıldı, insanlığı, adaleti, toplumu çürütüyor.

'Türkiye'de OHAL ilan ettiniz'

Avukatlar dosya incelemesin dediniz, polise mahkeme kararı olmadan her yerde gözaltı ve 48 tutma hakkı getirdiniz. Yani Türkiye'de OHAL ilan ettiniz. Hep iktidar kalacak değilsiniz ya. Bir gün siz de hesap vereceksiniz. Size Japonlar gibi harakiri yapın demiyorum ama İspanya'daki, Paraguay'daki Almanya'daki gibi gereğini yapın. Ne diyelim size gelin tekrar bakan olarak oturun mu diyelim?

Türkiye’de 915 ultra zengin var, ellerindeki parasal varlık 120 milyar dolar, bütçenin yarısı kadar para.

'AK Saray'a ne kadarlık asfalt faturası kestin?'

Vergi konusunda Deli Dumrul'u geçtiniz. Sizler Boğaziçi Köprüsü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişte para alıyorsunuz. Kilometre başına biliyor musunuz 3 sent para ödüyorsunuz.

Gökçek'in Ankara'daki asvalt vergisine ne diyeceksiniz? Bütün 25 senedir Ankara'yı asfalt edemeyen Gökçek'e soruyorum Ak Saray'ın etrafına yaptığın asfaltın faturasını Cumhurbaşkanına çıkar.

'Torunlarımızı bile borçlandırdınız'







Sizin vicdanınız kurusun. Tarihe en büyük doğa katliamı yapmış hükümet olarak kayıtlara geçtiniz. Utanmadınız mı? Kıydınız efendiler kıydınız, lanet olsun bu enerji mafyasına lanet olsun.

İngiliz kraliyet ailesi için 1 milyon ağaç kesiyorsunuz. Ege gideek İncir gidecek. Sizin bir şirketiniz gidip İngiltere'de böyle bir tesis kurabilir mi? Sizde vicdan yok cüzdan cüzdan diye tutturmuşsunuz. Torunlarımızı bile borçlandırdınız, Allahınızdan bulun ne diyeyim size.

Burası Soma arkadaş kaç kişinin daha ölmesi lazım? Geldi pişkin pişkin hayat devam ediyor dediler. Başbakan 2012'den beri ruhsatları kendisine bağlamıştı.

'Güzelim İstanbul'u betona çevirdiniz betona'



Sayın Babacan buradaydı gitti. Petrol fiyatları düştü Haziran'a kadar zam yok dediniz peki neden yüzde 9 zam yaptınız? Siz sadece zeytine kıymıyorsunuz. Şehirlere kıymaya başladınız. Yaşanmaz duruma getirdiniz. Tarihi katlettiniz. İşte size İstanbul'un silüeti. Bu silüet sizin silüetiniz. Güzelim İstanbul'u betona çevirdiniz betona. Sizin anlamadığınız bir şey daha var. Bu bütçe zaten hakkın değil ama en çok kazananın en az verdiği en az kazanan en çok vergi verdiği hükümet bütçesi.

Bu bütçe Ermenekli Recep Amca'nın bütçesi değil. Bu bütçe zati şahanelerinin bütçesi. Zekat vermeyen müslümanlardan din tüccarlarından, vergi vermeyen din tücccarlarından, HDP hesap soracaktır. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin vicdanıdır.



Siz baskı yasaları getireceksiniz biz meydanlara dökülürüz dediğimiz zaman siz cinayet işlemekten suçlarız diyor. Bu muhalefet yürümesin mi? Gösteri yapmasın mı? 6-7 Ekim'de hükümeti çıkıp buradan şunun cevabını vermesi lazım. İzmir'de Antep'te öldürülen Dargeçit'te öldürülenlerle ilgili hangi işlemi yaptı."