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Yaşam

Çocuğu pençeleriyle yakalayan kartal, kaldırıp götürmeye çalıştı

Vahşi yaşam şovunda Aquila audax türü kartal, seyirciler arasındaki çocuğu kapüşonundan yakalayıp götürmeye çalıştı

12 Temmuz 2016 22:57

Avustralya'nın en büyük yırtıcı kuşu olan atmacagiller familyasından Aquila audax türü kartal, vahşi yaşam şovunda bir çocuğu kaldırıp götürmeye çalıştı

Alice Springs Parkı'ndaki kartal, seyircilerin gözleri önünde erkek çocuğu kapüşonundan yakaladı.

Görgü tanıkları, park görevlileri yardıma gelmeden önce kartalın çocuğu 'küçük bir hayvan gibi' kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Kartalın üzerindeki kıyafeti çekmesinden rahatsız olan 6-8 yaşlarındaki çocuk kaçtı.

Park görevlileri müdahale edene kadar kartal birkaç saniye çocuğu kaldırmaya çalıştı.

Kartalın saldırısında hafif yaralanan çocuk tedavi gördü.

Parktan yapılan yazılı açıklamada "Alice Springs Desert Park'ta 6 Temmuz'da, bir kartal seyirciler arasındaki bir kişiyle temas etti. Olayın nedenine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürütülüyor. Soruşturma devam ederken kartal da şovda yer almayacaktır" dendi.

 

 

 

 

 

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