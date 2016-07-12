Çocuğu pençeleriyle yakalayan kartal, kaldırıp götürmeye çalıştı

Avustralya'nın en büyük yırtıcı kuşu olan atmacagiller familyasından Aquila audax türü kartal, vahşi yaşam şovunda bir çocuğu kaldırıp götürmeye çalıştı

Alice Springs Parkı'ndaki kartal, seyircilerin gözleri önünde erkek çocuğu kapüşonundan yakaladı.

Görgü tanıkları, park görevlileri yardıma gelmeden önce kartalın çocuğu 'küçük bir hayvan gibi' kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Kartalın üzerindeki kıyafeti çekmesinden rahatsız olan 6-8 yaşlarındaki çocuk kaçtı.

Parktan yapılan yazılı açıklamada "Alice Springs Desert Park'ta 6 Temmuz'da, bir kartal seyirciler arasındaki bir kişiyle temas etti. Olayın nedenine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürütülüyor. Soruşturma devam ederken kartal da şovda yer almayacaktır" dendi.