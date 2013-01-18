Coca Cola'dan 'obeziteye karşı' reklam filmi

ABD'de yüksek kalorili gazlı meşrubatlara yeni düzenlemeler getirilmesi karşısında Coca Cola yeni bir reklam kampanyası başlatarak düşük kalorili ürün çeşitleri ve ürünlerindeki kalori miktarı konusunda tüketicileri uyardı.

Televizyonda ilk kez reklam yoluyla obezite sorununa değinen Coca Cola'nın bu girişimi, New York Belediyesi'nin restoran, sinema ve okullarda büyük boy şekerli içeceklerin satışını yasaklama hazırlıklarına cevap olarak değerlendirildi.

Coca Cola ise bu kampanyanın meşrubat sektörüne yönelik eleştirilere cevap olarak değil, tüketicileri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla başlatıldığını belirtti.

Reklamda Coca Cola'nın küçük boy içecekler sunduğu, meşrubatların tatlarını geliştirmeye çalıştığı, düşük kalorili tatlandırıcılar kulandığı ve okullarda gönüllü olarak düşük kalori meşrubatlar satma uygulaması başlattığı söyleniyor.

Videoda "Nereden gelirse gelsin bütün kaloriler sayılmalıdır. Yaktığınızdan daha fazla kalori tüektiyorsanız kilo alırsınız" uyarısı yapılıyor.



Bu hafta içerisinde yayınlanacak başka bir reklamda ise, bir teneke kutudaki "140 mutlu kalori"yi yakmak için neler yapılabileceği anlatılıyor.

Ancak Kamu Yararı Gözeten Bilim Merkezi'nin müdürü Mike Jacobson, Coca Cola'nın halkı yumuşatmaya ve "sorunun değil çözümün bir parçası olduklarını göstermeye" çalıştığını söyledi.

Jacobson, "obeziteye karşı savaş konusunda niyetinin ciddiliğini göstermek istiyorsa, Coca Cola'nın tam kalorili meşrubat reklamlarını yayından kaldırması ve meşrubatlara uygulanması önerilen ek vergiye karşı çıkmaması gerektiğini" belirtti.



Meşrubat sekörü ile ilgili Beverage Digest dergisi, ABD'de gazlı içecek satışlarının 1998'den bu yana düşüş gösterdiğini açıkladı.

(BBCTürkçe)