Çobanlıktan ressamlığa; köy duvarlarını sanatsal çizimleriyle süslüyor

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyünde çiftçilik yapan Nuran Erden, köy duvarlarını sanatsal çizimleriyle süslüyor.

Resim kabiliyetini köy evlerinin duvarlarına, tahta sandalyelere yansıtan 54 yaşındaki Erden'in motifleri, şimdi Germiyan'daki her evin duvar ve sokaklarını süslüyor.

Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Erden, "Önceden sandalyelere çizer dururdum, sandalyeler dar gelince duvarlara sıçradım. Daraldım mı çiziyorum. Ne zaman sıkılsam bir duvarda alıyorum soluğu." diyor.

Sözcü'den Gamze Kaya‘ya konuşan Nuran Erden, herkese örnek olacak hikâyesini anlattı:

Köy duvarlarını sanatsal figürlerle süslüyorsunuz. Nasıl doğdu bu fikir?

Resim yapmayı çok seviyorum. Önceden sandalyelere çizer dururdum, sandalyeler dar gelince duvarlara sıçradım. Daraldım mı çiziyorum. Ne zaman sıkılsam bir duvarda alıyorum soluğu.

Resim çizmek dışında başka bir ilgi alanınız var mı? Neler yapıyorsunuz?

54 yaşındayım. Çobanlık yaptım hep. Artık tarımla uğraşıyorum. Zeytin sayesinde geçimimi sağlıyorum. Pazarlara çıkıp ekmeğimi kazanıyorum. Pazardan kalan zamanda da alıyorum fırçamı elime köylünün duvarlarını boyuyorum. Kendime bir fotoğraf makinesi alırsam fotoğraf da çekerim belki. Ona da ilgim var.

Köylünün ilgisi nasıl peki?

Önceden çok yadırgıyorlardı. Artık bir şey demiyorlar. Onlar da beğeniyor çizimlerimi. Bazen sitem ediyorlar, “Bizim evin duvarlarına neden çizmiyorsun Nuran abla” diye. Koca köyden bir kişi istemedi çizmemi. “Duvarımı boyamanı istemiyorum” deyince Ben de, “Ev seninse duvar benim” dedim. Çizmeye devam ettim. Bunun dışında da hep olumlu tepkiler aldım.

Çizimleriniz çok başarılı. Daha önce bu alanda ders aldınız mı?

Trakya Üniversitesi Halıcılık Bölümü mezunuyum. İki yıllık üniversite okudum.

Sergi açmayı düşündünüz mü hiç?

Düşünmedim hiç. Köyümüze katkım olsun diye çiziyorum zaten. Köyümüzü tanısınlar, köyümüze gelsinler diye. Ama daha sonra olur belki kim bilir…