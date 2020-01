Çobanlık yaparak asker oldu, darbenin seyrini değiştirdi

Çobanlık yaparak tamamladığı eğitim hayatının ardından asker olan Niğdeli astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir, oğlunun hayat hikâyesini anlattı.

Başçavuş Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın "Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et" komutuyla "Başüstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin" sözleriyle karşılık verip darbeci Terzi'yi alnından vuran Halisdemir, kendisi de10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla şehit edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre, köyde hayvancılık yapan bir babanın 7 çocuğundan biri olan, çocukluğu çobanlıkla geçen şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hikâyesini babası anlattı.

Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir “Çocukluğunda çok başarılı bir çocuktu. Hayvanları, doğayı çok severdi. Bütün okulları başarıyla okuyordu. Okuldan eve geldiğinde ve boş zamanlarında bana yardımcı olurdu. Hayvanları otlatırdı. Çok güçlü bir yapısı vardı. Benim en çok güç aldığım destek aldığım çocuğumdu. Nasıl ki çocukken işte güçte en büyük yardımcımsa meslek sahibi olduğunda da en büyük destekçim oldu. Kardeşlerini çok severdi. Onlar için çok şey yaptı. Bütün kardeşlerine sahip çıktı. Beni ayakta tutan o çocuktu" dedi.

Şehidin gerçekleşmeyen hayali

Kahraman şehidin hayalini gerçekleştiremediğini de anlatan baba Halisdemir, “Oğlum iki yıl sonra emekli olacaktı. Tek hayali ise emekli olduğunda köye dönmekti. Köyde kendisine bir bahçe yapmıştık. Buraya bir ev yapıp burada yaşamayı hayal ediyordu. Köyünü, arkadaşlarını çok seviyordu. Ne yazık ki bu hayalini gerçekleştiremedi. Her defasında emekli olunca köye döneceğim, burada yaşayacağım diyordu" ifadelerini kullandı.

“Yaşanacakları hissetti”

15 Temmuz gecesi yaşanacakları oğlunun hissettiğini söyleyen baba Halisdemir, “Her fırsatta bizi arıyordu. Mutlaka her gün görüşüyorduk. En son gün görüştüğümüzde sanki yaşananları hissetmiş gibi bana içinde kötü bir his olduğunu söylemişti. Ben de içini ferah tut oğul diye teselli etmiştim. Olayları duyup şehit olduğunu öğrenince ilk aklıma gelen bu sözleri oldu. Şimdi oğlumun yerine beni kabul etseler bu yaşta görevi kabul ederim. Her yerde de görev yaparım" dedi.

Çobanlık yaparak okudu

Ömer Halisdemir'le çocukluk arkadaşı olan Çukurkuyu Belde Belediye Başkanı İleri Koçak ise “Kahraman okul arkadaşımın çok zor çocukluk ve öğrencilik yılları geçti. Çobanlık yaparak okumaya çalıştı. Her sabah 5’te kalkarak okula gitmek zorunda kalırdık. Okuldan gelince de kahraman şehidimiz çocukluk arkadaşım Ömer Halisdemir çobanlık yapardı. Hafta sonu tatillerinde, yaz dönemlerinde bütün vakti çalışmakla geçerdi. Tek isteği de bir an önce okuyup bir devlet memuru olmaktı. Çünkü şartlar onu gösteriyordu. Onun yükü büyüktü. Meslek sahibi olup sadece kendisini kurtarmak değil, ailesine kardeşlerine de destek olmak istiyordu ve öyle de oldu. Dün kardeşleri için ailesi için kendini feda eden kahraman şehidimiz bugün ülkesi için kendini feda etti. Onun adına park yapılıp orman kurulacak ve kültür merkezlerine ismini vereceğiz. Bunlar elbette yetmez biliyoruz onun için başka ne gerekiyorsa yapıp hatırasını yaşatacağız" dedi.

Darbeci generali alnından vurdu

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın darbe girişimi sırasında, koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'i aradığı "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et' dediği belirtiliyor. Astsubay Halisdemir ise 'Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin' demiş.

İddiaya göre darbeci general Semih Terzi, 10 kişilik koruma ekibiyle helikopter pistinden karargaha yürüyordu. Karargah binasının girişinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Koruma Astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından durduruldu. Terzi ve korumaları, "Karargâha giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri" dedi. Korumalar Halisdemir'i etkisiz hale getirmek istedi. Halisdemir ise tabancasını çekti ve darbeci Terzi'yi alnından vurdu. Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek 30 kurşunla şehit edildi.