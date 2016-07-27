Özel Kuvvetler Komutanı: Başçavuş Ömer, "Hakkınızı helal edin" deyip cuntacı generali öldürdü ve şehit oldu

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, darbeci generali alnından vuran koruma astsubayı ile arasındaki son diyaloğu anlattı. Tümgeneral Aksakallı, "Başçavuş Ömer Halisdemir'e; 'Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et' dedim. Ömer Başçavuş, 'Başüstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin' sözleriyle yanıt verdi. Ömer, darbeci Terzi'yi alnından vurdu. Kendisi ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla şehit edildi" dedi.

15 Temmuz darbe girişimini durduran en önemli olaylardan birinin yaşandığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşananları Tümgeneral Zekai Aksakallı anlattı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun köşesine taşıdığı olayın ayrıntıları şöyle:

"Başçavuş Ömer Halisdemir'i aradım, Ömer benim koruma astsubayımdır. Ömer'e, 'Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et' dedim. Ömer Başçavuş, 'Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin' dedi."

"Karargâha giremedi"

Darbeci general Terzi helikopter pistinden karargaha yürüyordu. 10 kişilik koruma ekibi etrafındaydı. Tam karargah binasının girişinde ÖKK Koruma Astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından durduruldu. Terzi ve korumaları, "Karargâha giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri" demeye kalmadan kendisi etkisiz hale getirmeye çalışan özel time rağmen, namlusuna mermiyi sürdüğü tabancasını çekti ve darbeci Terzi'yi alnından vurdu. Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla şehit edildi.