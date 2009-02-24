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Bilim / Teknoloji

‘CO2 avcısı’ başarısız oldu

NASA, sera etkisine yol açan gazları incelemek için fırlattığı "CO2 avcısı" lakaplı uydu yörüngeye yerleştirilemedi.

24 Şubat 2009 02:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA), sera etkisine yol açan gazları incelemek için fırlattığı "CO2 avcısı" lakaplı uydu yörüngeye yerleştirilemedi.

NASA'dan yapılan açıklamada, uyduyu taşıyan modülün fırlatmadan sonra füzeden ayrılmayı başaramadığı belirtilerek, uyduyu yörüngeye yerleştirme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.

NASA, atmosferdeki karbondioksidi ölçmeyi amaçlayan "Orbiting Carbon Observatory" (OCO) adı verilen gözlem uydusunun, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden Orbital Science Corp'un ürettiği Taurus XL füzesiyle fırlatıldığını bildirmişti. Bu, NASA'nın ilk Taurus füzesi fırlatışı oldu.

Uydu, karbondioksit kaynakları coğrafi dağılımının haritasını çıkaracak ve bu dağılımın zaman içindeki değişimini inceleyecekti. OCO'dan alınan bilgiler, karadaki gözlem istasyonlarından ve diğer uydulardan gelen bilgilerle birleştirilecek ve bu sayede karbondioksidin iklim değişiklerindeki rolü daha iyi anlaşılacaktı.

OCO uydusunun topladığı veriler, bilim adamlarına atmosferdeki karbondioksit salımının artmasına ilişkin tahminlerinde de yardımcı olacak ve böylece daha doğru tahminler yapılabilecekti.

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