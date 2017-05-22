CNN Türk'ten Nevşin Mengü kararı

CNN Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü" ifadesi nedeniyle iktidara yakın bazı medya kuruluşları ve yazarlar tarafından ağır ifadelerle eleştirilen kanalın ana haber spikeri gazeteci Nevşin Mengü'yü yayına çıkarmama kararı aldı.

T24'ün edindiği bilgiye göre Mengü, CNN Türk'te çalışmaya devam edecek ancak artık ana haber bültenlerini sunmayacak. Kanal yönetiminin, bu kararı kalıcı olarak alıp almadığı ya da ne kadar sürdüreceği konusunda henüz bir netlik yok.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Mengü, "Döneceğim, yakında görüşürüz" diye yazdı.