CNN Türk'te Ana Haber'de Duygu Demirdağ'ın yerine gelecek isim belli oldu

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasının ardından gazete ve televizyon kanallarındaki tasfiyeler sürerken, CNN Türk'te Ana Haber Bülteni'ni sunan Duygu Demirdağ’ın yerine gelecek isim belli oldu. CNN Türk Ana Haber Bülteni'ni artık Sultan Arınır Buzbaş sunacak.

Mesleğe CNN Türk'te muhabir olarak adım atan, sonra spikerliğe geçiş yapan ve ardından NTV'ye transfer olan başarılı ekran yüzü Sultan Arınır Buzbaş kanala yeniden dönüş yaptı.

Buzbaş’tan önce NTV’de gece haberlerini sunan Buket Aydın’da Kanal D Ana Haber spikerliğine getirilmişti.

Sultan Arınır Buzbaş kimdir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan ve 2009 yılından 2013 yılı Eylül ayına kadar CNN Türk'te muhabirlik yapan Sultan Arınır Buzbaş, burada hafta sonu Ana Haber bültenini sundu.

2013 yılı Eylül ayında CNN Türk'ten NTV'ye geçiş yapan sunucu hafta sonu gündüz kuşağı hafta içinde gece kuşağı haberlerini sunuyordu.

Başarılı ekran yüzü, 2016 yılında NTV Spor'dan ayrıldıktan sonra TİVİBU program müdürü görevine getirilen spor spikeri Özgür Buzbaş ile evlenmişti.