CNN Türk'e 'Yeni Hayat'

Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun, ilk kez yayınlanan görüntüler eşliğinde organ naklini konu alan ve gala gösterimi Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan "Yeni Hayat" belgeseli CNN Türk'te yayına giriyor. Yeni Hayat, 8 Kasım Cumartesi akşamı saat 19:00'da, 9 Kasım Pazar günü de saat 11:00'de CNN Türk'te yayınlanacak.

Türkiye'de her gün 10 kişi organ nakli yapılamadığı için hayatını kaybediyor. Tuluhan Tekelioğlu, ‘Yeni Hayat’ belgeselinde organ bağış oranının milyonda 3 olduğu Türkiye'de bağış bekleyen hastaların yaşamlarını konu aldı. “İnsanın insana verebileceği en güzel hediye, yeni hayattır” görüşünden hareket eden belgesel, bağışlanan organların hangi adaylara nakledileceğinin açıklandığı anı da içeren özel görüntüler içeriyor.

Mesude Erşan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, baypass ameliyatı olan babasıyla hastanede kaldığı sırada, organ nakli birimindeki doktor, koordinatör, hasta, yakınları ve bağışçıların çabası, bazen de çaresizliğine tanıklık eden gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, konuyla ilgili bir belgesel yapmaya karar verdi. Bunun için de organ naklinde en üst sıralarda yer alan Antalya’yı seçti. Antalya Medikal Park Hastanesi de sponsorluk yapmayı kabul edince hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Hastanenin organ nakli biriminde yaşananlara, 5 kişilik ekibiyle tanıklık edip 40 dakikalık belgeseli çekti.



Büyük ikramiyeyi kazanmak gibi



Her gün Türkiye’de 10 insanın organ nakli olmadığı için hayatını kaybettiğini hatırlatan Tekelioğlu şu rakamları verdi: “Her yıl 60 bin insan yaşamak için ümidini kaybetmeden, kendisine bulunacak organı bekliyor. Oysa bu organın gelme olasılığı, Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkması kadar. Çünkü Türkiye’de organlarını bağışlayanların sayısı sadece milyonda 3. Bir tek organ bekleyen insan kalmayana kadar bu filmin herkes tarafından izlenmesini istiyorum.” Belgeselin ilk gösterimi Altın Portakal Film Festivali’nde yapıldı.

Tekelioğlu, belgeselde 2 yıldır diyalizle yaşamını sürdürebilen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Kocakuş’un babaannesinden alınan böbreğin nakil ameliyatına girdi. Yeni böbreğin idrarı ilk süzmesine tanıklık etti. Daha sonra da hayatının nasıl değiştiğine...



İzleyen 40 kişi organlarını bağışladı

‘Yeni Hayat’ın organ nakliyle ilgili ilk belgesel film olduğunu söyleyen Tuluhan Tekelioğlu, “Belgeselin harekete geçirme gücü olduğunu ilk gösteriminde gördüm. Belgeseldeki bütün kahramanlar salondaydı. Filmi izleyenlerden 40 kişi çıkışta organlarını bağışladı” diyor. Tekelioğlu, ‘Yeni Hayat’ı şöyle özetliyor: “Yaşamak için mücadele veren insanlarla ‘yaşamdan sonra’ hatırlanmak isteyenlerin karşılaşma hikâyesi. Kendini kurtaracak kahramanı bekleyen binlerce insanın hikâyesi.”