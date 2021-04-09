CNN Türk: Von der Leyen'in ayakta kalmasının ardından, protokol yemeğinde de yüksek sandalye krizi yaşandı

6 Nisan’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasında ayakta kalmasına ilişkin tartışmalar sürerken; yeni bir 'protokol' krizinin daha yaşandığı iddia edildi. AB Başkanları onuruna verilen yemekte Michel'in ekibinin yemekte başkanlar için ayarlanan yüksek sandalyelerin protokol gereği sadece Michel ve Erdoğan'a verilmesini istediği öne sürüldü.

CNN Türk'ten Seda Alkan'ın haberine göre, Charles Michel'in ekibi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde iki tarafa eşit olacak şekilde Michel ve Von der Leyen'i ortalayarak oturmasına da 'protokole uygun değil' diyerek itiraz etti.

Türk yetkililer, Michel'in protokol ekibinin tutumu nedeniyle belirtilen protokolü uyguladı ve Erdoğan Michel'in karşısına oturdu. Ancak von der Leyen'e daha alçak koltuk verilmemesi için Türk ekibi devreye girdi. Böylece Von der Leyen de başkanlar için ayrılan yüksek koltuğa oturdu.

Öte yandan haberde; AB sisteminde, AB Konseyi Başkanı ülkeler sistemine göre Cumhurbaşkanı konumunda, AB Komisyon Başkanı da Başbakan konumunda. Ancak protokolde ikisi de eşit. Türkiye de bu kural gereği daha önce eşit protokol uygulandığı hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ve Michel'in Beştepe'deki görüşmede salonda yer alan iki sandalyeye geçtiği, Von der Leyen'in önce ayakta kaldığı, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturduğu görüldü.

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