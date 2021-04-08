Nevşin Mengü: Şeytanın avukatı sorduruyor; Von der Leyen bir kadın olmasaydı acaba ayakta kalır mı ya da kalması bu kadar dikkat çeker miydi?

Gazeteci Nevşin Mengü, 6 Nisan’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasında ayakta kalmasına ilişkin görüşlerini ifade ettiği yazısında, “Elbette bir de şeytanın avukatı sorduruyor; Von der Leyen bir kadın olmasaydı acaba ayakta kalır mı, ya da kalması bu kadar dikkat çeker miydi?” sorusunu gündeme getirdi.

Michel’in de kameraya yansıyan görüntülerin Von der Leyen’in ayakta kalmasını pek umursamadığını, kendisine gösterilen koltuğa ayaklarını uzatarak rahatça yerleştiğinin görüldüğünü ifade eden Mengü, yazısının devamında Politico internet sitesindeki yazıya işaret etti. “Von der Leyen’in bu fırsatı değerlendirdiği ve Erdoğan’la Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi ve kadın hakları ile ilgili açık açık konuşmak konusunda bir fırsat olarak kullandığını yazıyor. Her şeyde bir hayır vardı mı demek lazım?” diyen Mengü, şunları kaydetti

“Her şerde her zaman hayır olmadığıysa kesin. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çıkma süreci başladı. Aslında süreç temmuzda tamamlanmış olacak ama Erdoğan’ın kararı Resmî Gazetede yazar yazmaz, kadınlara yönelik yargıda ve kollukta tavır değişikliği başlamış.

Independent Türkçe’de Can Bursalı’nın haberinden öğreniyoruz ki, erkek şiddetinden şikayetçi olmak için karakola giden kadınları polis, ‘biz bir şey yapamayız’ diyerek aile mahkemelerine yönlendirmeye başlamış. Mahkemelerin daha önce şiddet uygulayan eşlere yönelik koyduğu tedbir kararları ise yeni duruşmalarda kaldırıldığı vakalar da var. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, 6284 sayılı yasayı hatırlatıyor ama belli ki kolluk da mahkemeler de Sözleşmeden çekilme iradesiyle gelen mesajı almış. Bundan sonra Türkiye’de kadınların işi daha da zor hepimize kolay gelsin.”