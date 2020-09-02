CNN Türk'ün eski ekran yüzü Duygu Demirdağ, Olay TV'yle anlaştı

Merkezini İstanbul'a taşıyan ve Ekim ayında yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, ses getiren transferlerine bir yenisini daha ekledi.



Medyaradar’ın haberine göre; Olay TV, CNN Türk’ün eski ekran yüzü Duygu Demirdağ’ı kadrosuna kattı.

Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile hafta içinde bir görüşme gerçekleştiren Demirdağ’ın masadan gayet mutlu bir şekilde el sıkışarak kalktığı öğrenildi.

Demirdağ, Demirören Ailesi’nin CNN Türk’ü almasının ardından kurum ile yollarını ayırmış ve bir süre Deutsche Welle’de görev yapmıştı.

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Süleyman Sarılar, danışmanlığını ise Nuri Çolakoğlu'nun yaptığı Olay TV ise daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik ve Ali Ekber Aydın gibi güçlü isimleri kadrosuna katmıştı.

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