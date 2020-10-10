CNN Türk sunucusu Koronavirüs'e yakalandı

CNN Türk’te hafta içi her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Sunucu Duygu Kaya, sosyal medya Twitter hesabından konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Covidle tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın…"

"Hastanedeyim tedaviye başlandı"

Kaya, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Herkese tek tek teşekkür ederim. Şu an hatırı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:) Yakalanan herkese şifa diliyorum.”