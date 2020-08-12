CNN Türk, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin sorularını yanıtladı: Şehir dışı işlerde prodüksiyonu karşılayacak ücret talep ediyoruz

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyonlardaki tercih programlarından 'örtülü' üniversite reklamının yapıldığını ve devlet üniversitelerine yer verilmediği tespitiyle ilgili CNN Türk'ün sorularına verdiği cevapları paylaştı.

CNN Türk adına soruları yanıtlayan Tercih Zamanı programının sunucusu Serra Taşkıran, programa katılmak isteyen tüm okullara açık olduklarını söyledi. Taşkıran, Bildirici'nin "Programa katılan üniversite yöneticilerinden ücret alınıyor mu? Ya da sponsor olmaları isteniyor mu" sorusuna da "Şehir dışı işlerde prodüksiyonu karşılayacak ücret talep ediyoruz" yanıtını verdi.

Serra Taşkıran'ın Bildirici'ye verdiği cevaplar şöyle:

“Programa davet edeceğiniz üniversite yöneticilerini hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Programa katılmak isteyen tüm okullara açığız.

Programa neden hep özel üniversite rektör ve dekanlarını çağırıyorsunuz?

Tercih Zamanı’nda bugüne kadar altmışa yakın üniversite ağırladık hala daha çekimler devam ediyor, bu okulların büyük bir çoğunluğu Anadolu’daki devlet okullarıydı.

Biz CNN Türk ile bu programı yaparken eğitim programlarının yetersizliğinden yola çıktık ve tercih dönemiyle başlayıp önümüzdeki süreçte farklı formatlarla devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda eğitimcilerden de olumlu geri bildirim alıyoruz ve destekleniyoruz.

Programa katılan üniversite yöneticilerinden ücret alınıyor mu? Ya da sponsor olmaları isteniyor mu

Ücret konusunda dış yapım olduğumuz için şehir dışı işlerinde prodüksiyonu karşılayacak bir ücret talep ediyoruz. Diğer programların kazandığı miktarları kesinlikle almıyoruz zaten belirttiğim gibi çoğu devlet üniversitesi, gelemeyenler için biz şehir dışına Van’a, Ardahan’a, Ankara’ya ve diğer şehirlere gidiyoruz ve çoğu üniversitenin konuk evinde konaklıyoruz. Ev sahiplikleri için onlara minnettarız. Onun haricinde herhangi bir sponsorluk hiçbir zaman talep etmiyoruz.''

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