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CNN Türk: IŞİD'in sınır ötesi hedefleri tank toplarıyla yoğun ateş altına alındı

Genelkurmay Başkanlığı, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilmişti

02 Eylül 2015 00:51

Suriye tarafından açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı, 1 diğerinin ise kayıp olduğu Kilis'te, saat 20.30'dan itibaren IŞİD'in sınır ötesi hedeflerinin tank toplarıyla yoğun şekilde ateş altına alındığı iddia edildi.

CNN Türk'ün geçtiği son dakika bilgisine göre güvenlik kaynakları, "Kilis'te 1 askerin şehit olduğu olay sonrasında, saat 20.30'dan itibaren IŞİD'in sınır ötesi hedefleri tank toplarıyla yoğun şekilde ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.

Bir askerin hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı; bir askerin de kayıp olduğu çatışma sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bir askerle iletişimin kesildiği teyit edilmiş, "Arama faaliyeti ve bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

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