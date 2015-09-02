TSK: Kilis'teki çatışmada, bir silah arkadaşımız ile irtibatımız kesilmiştir

Suriye sınırında bulunan Kilis'teki Şehit Mehmet Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda bir askerin kayıp olduğu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildi. "Çatışma esnasında bir silah arkadaşımız ile irtibatımız kesilmiştir" denen açıklamada, arama faaliyetlerine ve operasyonlara devam edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan, Kilis'teki saldırıyla ilgili açıklama şu şekilde:

"01 Eylül 2015 tarihinde saat 18.15 sularında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kilis Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görevli unsurlarımıza, sınırın Suriye tarafında DEAŞ Terör Örgütü kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucunda Kahraman bir silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal ambulansla hastaneye tahliye edilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Ayrıca çatışma esnasında bir silah arkadaşımız ile irtibatımız kesilmiş olup arama faaliyeti ve bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."