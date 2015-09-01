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Suriye'den Türkiye'ye ateş açıldı: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker kayıp!

Kilis Valisi Kopuz, olay sonrasında bir askerin kayıp olduğunu ve bulunması için operasyon başlatıldığını belirtti

01 Eylül 2015 23:00

Suriye sınırındaki Kilis'te, IŞİD'in etkin olduğu bölgeden Türkiye sınırına ateş açılması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olayda yaralandığı bildirilen askerin açılan ateşle şoka girdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kilis Valisi Süleyman Kopuz, 1 askerin kayıp olduğunu ve bulunması için operasyon başlatıldığını belirtti.

AKP Kilis Milletvekili Reşit Polat, hayatını kaybeden askerin, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Yusuf Beylem olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, saat 18.30 sıralarında Kilis’in Yavuzlu köyü sınırları içerisinde bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görev yapan askerlerin üzerine Suriye’den açılan ateş sonucu 2 asker yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerlerden biri şehit oldu, diğer yaralı askerin tedavisi sürüyor.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Kilis Valisi Süleyman Tapsız, 1 askerin de kayıp olduğunu ve bulunması için operasyon başlatıldığını söyledi. Şehit Memet Karakolu’nda görevli ve sınır hattındaki Ardıçlı Köyü’nde devriye gezen askerlere Suriye’den Türkiye’ye geçen kaçakçı grubu tarafından ateş açıldığını ve 1 askerin şehit, 1 askerin de kayıp olduğunu aktaran Vali Tapsız, şunları söyledi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Şehit Memet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde sınır devriyesi yapan askerlerimize Suriye tarafından Türkiye’ye geçen kaçakçı grubu tarafından ateş açılıyor ve çatışma çıkıyor. Bir askerimiz maalesef şehit oldu, bir askerimiz de kayıp. Bununla ilgili incelemelerde devam ediyor. Bu bölge DEAŞ’ın kontrolünde olan bir bölgedir. Şu anda verebileceğim bilgi bunlar."

 

 

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