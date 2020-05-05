CNN Türk Ankara Temsilcisi: AVM ve kuaförler için yeni mesai saatleri düzenlemesi getirilecek

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AVM ve kuaförlere yeni mesai saati düzenlemesi getireleceğini belirtti. Canova, maske satışlarının eczaneler başta olmak üzere market ve internette de yapılabileceğini dile getirdi.

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Canova'nın kulis bilgilerine göre, "Kurallar henüz belli olmadı. Bugün öğleden sonra yapılması beklenen bir toplantı var. İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının bürokratları bir araya gelecek ve çalışma saatlerinden uyulacak kurallara, randevu sistemine kadar birçok kritik başlık belirlenecek. Ortak kullanılan malzemeler... Kuaförler için tarak mesela... Kişiye özel mi olacak, müşteriler kendisi mi getirecek? Çok ince detaylı bir rehber göreceğiz." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Canova, "Sabah 8'den gece 10-11'e çalışabilecekler mi? Hayır, bunu net olarak söyleyebilirim. Yeni mesai saati belirlenecek, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi doğrultusunda. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi. Marketler de sabah 9-akşam 9 çalışıyor artık. Eskiden akşam 10'a kadar çalışabiliyorlardı. Şimdi AVM'ler için de buna yakın bir saatin belirlenmesi bekleniyor. Kuaför ve güzellik salonu gibi hizmetlerde de gece geç saatlere sarkmaması, daha kısıtlı bir saat üzerinden işlerini yapmaları öngörülüyor. Çalışma devam ediyor, henüz netleşmedi. Netleştikten sonra usül ve kuralları göreceğimiz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanacak. Hijyen kurallarını da Sağlık Bakanlığı bir rehber haline getirecek ve meslek odalarına gönderilecek. Şu ana kadar mesleklere ilişkin 11 ayrı rehber olduğu bilgisine ulaştım. Kuaför, berber, güzellik salonu için hazırlık yapılıyor." diye konuştu.

Canova, "Edindiğim ilk bilgilere göre eczanelerde satışı gerçekleşecek. Bunun dışında marketlerde de maske satılabilecek. Birçok yerde maske satışı olacağı bilgisini edindim. İnternet üzerinden, alışveriş portallarından da maske satılacak. Tabi bir fiyat üst sınırı olacak ve farklı maske tipleri için standartlar belirlenecek. Hafta sonundan evvel bu açıklanacak. Turizm ve Kültür Bakanı kendisi açıklayacak. 3 gün içinde turizme dönük eylem planına ilişkin açıklamayı göreceğiz. Haziran ayı itibarıyla turizmin başlaması bekleniyor. İlk aşamada tüm oteller açılmayacak. Bir kademeli geçişten söz ediyoruz. Kriterlere uyan bazı büyük oteller kısmen işletilecek, tam kapasite açılmayacak. Açık büfe kalıyor ama cam panelde kapalı sunulacak ve personel servis yapacak. Havuzlardaki klor oranı artırılacak, plajlardaki şezlonglar arası 2 metre olacak gibi kurallar gelecek. 3 gün içinde bunlar duyurulacak." ifadesini kullandı.