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Dünya

CNN: Irak’ın en büyük petrol rafinesi halen Irak’ın elinde

Irak'ın en büyük petrol rafinerisinin IŞİD'in eline geçtiğine dair haberler CNN International tarafından yalanlandı

24 Haziran 2014 16:28

CNN International'ın haberine göre, Irak resmi haber ajansı, Beyci'deki rafinerinin kontrolünün halen Irak güçlerinde olduğunu duyurdu. Irak devletine bağlı Irakiye haber ajansı, rafineriye saldıran militanların "Ebu Kutada" isimli liderinin de özel harekat güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti. 

Başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Beyci şehrindeki rafineri, Irak'ın petrol ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Beyci rafinerisi, yaklaşık 10 gündür Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları tarafından kuşatma altında tutuluyor.

 

Önemi büyük

 

Erbil'den bildiren BBC'nin Ortadoğu muhabiri Jim Muir, söz konusu rafinerinin ele geçirilmesinin IŞİD için elzem olduğunu ifade etmişti. Muir, rafineri sayesinde militanların, ele geçirdikleri bölgeleri kontrol altında tutabileceğini ve bu bölgelere enerji tedarik edebileceği belirtmişti.

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