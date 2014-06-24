En büyük rafineri IŞİD'in kontrolünde

IŞİD'ın Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Örgütün, Beyci kasabasındaki çatışmaların ardından ülkedeki en büyük petrol rafinerisini ele geçirdiği bildirildi.

Irak'ın en büyük petrol rafinerisi, Irak Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD) militanları tarafından ele geçirildi.

Çatışmalar son günlerde Bağdat ile Musul kentleri arasındaki Beyci kasabasında yoğunlaşmıştı.

Kasabada konuşlu rafineride kontrolü sağlamak için militanlarla Irak ordusu arasında çatışmalar yaşanıyordu.

Örgüt adına yapılan açıklamada rafinerinin bölgedeki Sünni grupların kontrolüne bırakılacağı belirtildi.

Öte yandan IŞİD militanları ve onları destekleyen Sünni grupların ülkedeki ilerleyişi sürüyor.

Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan militanlar, Irak'ın Suriye ve Ürdün sınırlarındaki tüm geçiş noktalarını kontrolüne almış durumda.