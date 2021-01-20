ABD Yüksek Mahkemesi'nde 'bomba ihbarı' yapıldı

CNN, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Yüksek Mahkemesi'ne bir bomba ihbarı yapıldığını ancak binanın tahliye edilmediğini duyurdu. NBC muhabirleri, binanın tamamen güvenli olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarının asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

CNN'den Alex Marquardt, bölgede Ulusal Muhafız'ların arttığını doğruladı. NBC, binada yapılan aramaların ardından binanın tamamen güvenli olduğunu belirtti.

Yemin törenine dakikalar kaldı

Başkent Washington'daki bomba alarmı, Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreninden birkaç saat önce verildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Biden'ın yemin edeceği ABD Kongre Binası'nın karşısında yer alıyor.